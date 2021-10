Utvidet farevarsel: – Det er en alvorlig situasjon

Meteorologene har advart om uværet som preger søndagen over store deler av landet. Mens det plasker ned på Østlandet, er det vinden som skaper problemer på Vestlandet.

– Nå er det sånn at et ganske stort og kraftig lavtrykk preger været i hele Sør-Norge. Dette lavtrykket har gitt og gir mye nedbør på Østlandet. Så har det kommet nedbør og mye vind på Vestlandet, sier statsmeteorolog i Bergen, Lars Andreas Selberg.

Han forteller at man må ta forbehold om man skal ut på de mest værutsatte stedene.

– Ikke gå ytterst på kysten eller høgt til fjells. Hvis man må, så bør man sjekke værvarsel og vite hva man driver med. Vær obs og ta forbehold.

VANN: Akerselva i Oslo er en av elvene med høy vannføring søndag Foto: Frida Daae Hessen

Utvider farevarsel

Søndag har varsom.no utvider det oransje farevarselet, som tidligere bare gjaldt Oslo og Romerike, til også å gjelde Østfold.

– Det er en alvorlig situasjon som kan gi omfattende oversvømmelser og erosjonsskader utsatte steder, sier Tommy Skårholen, vakthavende hydrolog i NVE.

Han legger til at det ser ut som nedbøren vil vedvare i de østlige områdene til sent i kveld, og ber samtidig folk som oppholder seg i nærheten av vassdrag om å følge nøye med på situasjonen.

– I områder som erfaringsvis er utsatt, bør man flytte unna verdigjenstander. Det frarådes å oppholde seg nær elver og bekker med stor vannføring, selv om det er mindre og mellomstore elever som vil få høyest vannføring.

Skårholen legger til at det er viktig å følge med på varsom.no sine farevarsler, og at de fortløpende blir oppdatert.

Bergensbanen stengt på grunn av flom



Flom mellom Flå og Hønefoss stenger Bergensbanen, opplyser Bane Nor.

– Vi jobber med saken, men dette vil ta tid, skriver Bane Nor i en trafikkmelding ved 16.30-tiden søndag ettermiddag.

Pressevakt Olav Nordli i Bane Nor sier at det er store vannmengder mellom Gulsvik og Flå som har ført til stansen.

– Det er mannskaper på stedet, men det er for tidlig å si hvor lenge dette kan være. Det er fare for utvasking av banen som gjør at det inntil videre er stengt.

Det blir satt opp buss for tog mellom Hønefoss og Nesbyen, ifølge Nordli.

Lillestrøm har satt krisestab

Lillestrøm kommune har satt krisestab for å holde oversikten over flere vassdrag i området som har høy vannstand, skriver Romerikes Blad.

Kommunalsjef for miljøteknikk i Lillestrøm, Morten Nårstad, sier til avisen at det kan bli aktuelt å evakuere flere boliger som følge av været. I første omgang dreier det seg eventuelt om fire boliger som ligger inntil elven Leira.

To broer ved Leirsund er også stengt.

STENGT: Leirsund bru er stengt som følge av regnværet. Foto: Live Marie Hagen Wold/ TV 2

– Ser an

Driftsoperatør i Vann og Avløp i Nordre Follo kommune, Morten Landre, følger spent med på hva som skjer.

– Foreløpig så ser vi litt an, og vurderer fortløpende om vi trenger å hente inn flere. Det største problemet er oppsamling av vann der det ikke bør være vann, blant annet i kloakksystemet vårt. Det er for mye vann som kommer inn allerede nå.

Landre sier dette kan føre til feilkoblinger i avløpssystemet og at kloakken renner ut i naturen. Nå jobber vaktmannskapet med å holde bekker fri for hindringer så vannet ledes vekk.

VINDKAST: I Bergen har vinden veltet et tre utenfor Meteorologisk Institutt.

Mer regn på Østlandet

På Østlandet har det allerede regnet mye, og mer skal det bli. Det bekrefter statsmeteorolog i Nord-Norge, Jon Austerheim.

– Vi har jo sendt ut farevarsel, og i løpet av søndagen vil det komme mellom 50 og 70 millimeter med nedbør.

Han påpeker at det ikke vil komme så mye nedbør over alt, men at enkelte steder, spesielt Østafjell, vil det komme så mye.

– Kommer nedbøren til å gi seg snart?

– Nei det ser ikke slik ut. Nedbøren ligger på Østlandet hele ettermiddagen, og gir seg sent i kveld. Det tørker nok mest opp i natt, også i morgen kommer det enkelte regnbyger i morgen, sier Austerheim.

– På grensa til farevarsel

Austerheim forteller at det også er sendt ut gult farevarsel i Nordland.

– Det er kraftig vind i landsdelen som gir vindkast på 27 til 30 meter per sekund. Farevarselet varer til i morgen tidlig og vinden vil minke utover dagen.

Han legger til at det i Finnmark og Nord-Troms ikke blir like sterk vind.

– Det blir opp til stiv kuling, og det er på grensa til å sende ut farevarsel også her.

Storm utsatte steder

Lars Andreas Selberg forteller at været har roet seg noe på Vestlandet, og at lavtrykket beveger seg i en nordøstlig retning.

– Nå er det mye vind i Møre og Romsdal og Trøndelag, mens det forbigående minker på Vestlandet fram til i kveld.

Selv om vinden har roet seg, vil den ta seg opp igjen i kveld. Da beveger lavtrykket seg nord-øst igjen.

– I kveld får vi en ny vindøkning, og sørvestlig storm utsatte steder.