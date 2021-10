Kings manager fikk sparken: – De spiser jo managere der

Se sammendrag av det som ble Xisco Muñoz' siste kamp som Watford-sjef øverst!

Xisco Muñoz ledet Watford opp fra Championship til Premier League forrige sesong, fikk en brukbar start på denne sesongen, men sparkes etter kun ti måneder i managerstolen. Sky Sports News melder søndag ettermiddag at Waford nå er i samtaler med Claudio Ranieri, som fyller 70 år senere denne måneden, om å overta som manager for klubben.

ℹ Watford FC confirms Xisco Muñoz has left his post as the club's Head Coach. — Watford Football Club (@WatfordFC) October 3, 2021

– Styret føler at de siste prestasjonene viser en negativ trend på et tidspunkt vi forventet forbedring, skriver Watford i en pressemelding.

Watford-ledelsen takker manageren for innsatsen han har gjort for klubben.

– «The Hornets» vil alltid være takknemlig for Xiscos bidrag til å sikre opprykket forrige sesong, og vi ønsker ham alt det beste i en fremtidig karriere i fotballen, skriver klubben, før de slår fast:

– Ingen flere kommentarer vil bli gitt før vi annonserer en ny manager.

Watford har hatt fem ulike managere i løpet av bare de to siste årene.

– De spiser jo managere der

TV 2-ekspert Petter Myhre er ikke overrasket over at Watford nok en gang sparker hovedtreneren.

– Nei, det er jo hakk i plata. De spiser jo managere der. Jeg tenker at de som velger å ta en trenerjobb i Watford, må forberede seg på at det sannsynligvis blir kortvarig. Det er ikke noe vits i å kjøre over hele flyttelasset, og heller leie enn å eie leilighet der, sier Myhre til TV 2.

EKSPERT: Lillestrøms assistenttrener og TV 2-ekspert Petter Myhre Foto: Svein Ove Ekornesvåg

Han gjør det klart at han er sterk uenig i Wafords strategi om å bytte managere så ofte.

– Det er nok noen som mener at Watford har fått mye ut av pengene sine, men at årsaken er de hyppige managerbyttene er jeg ikke enig i. Jeg tror på kontinuitet, og det har vært mange gode managere der. Sportslig har de vært der som er forventet denne sesongen. Men det kan jo selvfølgelig ligge utenomsportslige ting bak. Sånne ting vet vi jo ikke, sier Myhre.

– For målt på resultatene så langt i sesongen så er det overraskende at manageren fikk sparken. Men samtidig er jo Watford svært lette på avtrekkeren, poengterer han.

Han tror sparkingen av Xisco Muñoz er dårlige nyheter for Joshua King.

– Dette er ikke nødvendigvis bra for Joshua King. Han hadde jo en god standig hos Xisco Muñoz. Nå kan det komme en ny manager som vil starte med blanke ark, og hente sine egne folk og så videre. Da kan flere spillere bli et offer. King var jo inne i varmen hos Xisco Muñoz, så sånn sett er det dumt for ham, konkluderer Myhre.

Fikk kun ti måneder i jobben

Xisco Muñoz erstattet Vladimir Ivic som Watford-manager i desember 2020. Spanjolen ledet klubben opp fra Championship til Premier League forrige sesong, men fikk altså kun ti måneder i jobben som hovedmanager.

For øyeblikket ligger Watford på en 14. plass i Premier League, med to seire, én uavgjort og fire tap etter sesongens sju første ligakamper.

Målforskjellen er på 7-10 og laget har hittil tatt syv poeng.

Det er nesten to ukers kamppause i Premier League på grunn av landskamper.

King skadet i Xiscos siste kamp

Joshua King ble hentet til Watford av Xisco Muñoz foran denne sesongen. I 0-1-tapet mot Leeds lørdag måtte imidlertid King forlate banen med skade. Det er usikkert hvor alvorlig skaden til den norske landslagsspissen er.

Joshua King ble byttet ut før pause. Det er antatt at han fikk en vridning i et kne.

– Han skal gjennom en MR-undersøkelse i England mandag, opplyste landslagslege Ola Sand til NTB søndag formiddag.

King pådro seg skaden i det som altså ble Xisco Muñoz' siste kamp som Watford-sjef.

Muñoz, som ble den første manageren som fikk sparken i Premier League denne sesongen, serieåpnet med en sterk 3-2-seier mot Aston Villa på Vicarage Road.