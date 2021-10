Ras med steiner opp i mot ett tonn sperrer E6

E6 mellom Oslo og Trondheim over Drivdalen, rundt tre kilometer nord for Kongsvoll, som er stengt på ubestemt tid som følge av et pågående ras.

Det var like etter klokken 09 søndag morgen at en politipatrulje kom over et ras som gikk over E6 i Drivdalen.

– Vi hadde tilfeldigvis en politipatrulje på stedet som hørte at det raste oppe i fjellsidene. Da raset er pågående hadde vi ikke annet valg enn å stenge E6, sier operasjonsleder Roger Mogstad TV 2.

Steiner på ett tonn

Han forteller at raset er ganske stort.

– Patruljen på stedet beskriver at det er ganske så store steiner som har kommet ned. Noen av steinene er nok opp i mot ett tonn, sier Mogstad.

Han forteller at det var ganske så utrivelig for politipatruljen, før de fikk trukket seg unna.

– Noen av de digre steinene knuste veibanen før de gikk over E6 og landet på andre siden, sier Mogstad.

Geologer på vei

Veitrafikksentralen har varslet geolog som er på vei for å vurdere forholdene.

– Det er geologene som må vurdere om det er trygt å sende inn entreprenører for å rydde veibanen. Men E6 vil nok bli stengt i en god stund, sier operasjonslederen.

Omkjøringen både fra sør og nord er via riksvei 3.

Operatør Pål Haugbro ved Vegtrafikksentralen sier til Adresseavisen at raset pågår og at entreprenør er på vei.

– Det er snakk om et steinras, og hele E6 er stengt, sier Haugbro.

Raset skyldes trolig de store nedbørsmengdene som har kommet den siste tiden.

Saken oppdateres!