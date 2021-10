Nicholas om møtet med Rambo: – Det var første gang jeg følte ro på lenge

Da Nicholas Dreyer var 24 år gammel, stod han i skogen og hadde bestemt seg for at han ikke orker mer. Så kom han på at han måtte inn igjen.

– Jeg måtte si fra, slik at noen kunne passe på hunden min, Buljo.

Han ringte moren, og de snakket sammen i to timer. Da kom de Dreyer bodde med hjem og kunne passe på ham til dagen etterpå.

Pakten

Dreyer ringer moren, og de blir enige om å spise middag sammen. I bilen etterpå blir de to enige om en pakt.

– Da var jeg helt ærlig på at nå var det nok. Jeg får ikke sove, klarer ikke holde på noen kjæreste, og ville ikke være i livet mer. Det er for vondt å stå i det, sier Dreyer.

Simon Stranger har skrevet historien til Nicholas Dreyer. Foto: Privat

Moren svarte at hun aldri kommer til å slutte å kjempe for ham, og at han skulle få lov å ta livet uten dårlig samvittighet. På en betingelse: Hvis han holdt ut til jul.

Jul var 304 dager etterpå, og er navnet på den nye romanen.

Hendelsen

Grunnen til at Dreyer ønsket å ta livet sitt, var at han samme år ble diagnostisert med PTSD, og det var spesielt en hendelse i Afghanistan som utløste lidelsen.

– På slutten av kontingenten min var det en opplevelse, der kroppen kapitulerte og sa at nå skal du dø. Alt skrudde seg av og jeg fikk panikk- og dødsangst.

Da snudde troppsjefen seg til Dreyer og sa at han måtte puste.

Trenger du noen å snakke med? Mental Helses hjelpetelefon: 116 123 (døgnåpent)

Kirkens SOS: 22 40 00 40 (døgnåpent)

Leve Landsforeningen for etterlatte ved selvmord: Tar imot henvendelser på e-post: post@leve.no eller telefon 22 36 17 00 (hverdager 9-15) Kilde: Helsenorge.no

– Jeg svarte med takk for alt og hils alle der hjemme, for nå er jeg sikker på at jeg ikke kommer hjem, sier Dreyer.

– Hvor nær var du med å dø i det øyeblikket?

– Det er vanskelig å si, men det var mange treffere rett ved oss. Såpass nært at jeg har en hørselsskade på ene øret, så nært var det jo.

Vendepunktet

På et rehabiliteringssenter for hester opplevde Dreyer noe som skulle få en avgjørende betydelig i livet hans.

– Der går alle hestene i flokk, og de skulle galoppere bort for å møte oss. Rambo var den siste hesten som kom bort, og plutselig blir han stående, sier Dreyer.

Han tenkte at dette var litt rart, og legger til at han ikke hadde noen tro på hesteterapi.

– Jeg kjente på en enorm varme innvendig, og faktisk å bli sett. Så sank pulsen min sakte men sikkert. Vi står i ro i to timer, og er helt låst til hverandre. Alt ble bare borte. Det var første gang jeg følte ro på lenge.

BETYDELIG: Dreyer kjente på en varme i møtet med Rambo. Foto: Eva Learn

Boka, som er skrevet av Simon Stranger, ha fått gode anmeldelser den siste uken. Nå skal Dreyer sammen med forfatteren reise rundt og besøke skoler for å snakke om psykisk helse.