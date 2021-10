Går rettens vei for å komme tilbake på Twitter

USAs tidligere president skal ha bedt en føderal dommer i Florida om å tvinge Twitter til å gjenopprette kontoen hans. Det skriver nyhetsbyrået AP.

Advokatene hans fremmet fredag en begjæring i Miami tingrett, der de hevder at Twitter sensurerer Trump i strid med rettighetene hans.

Twitter vil ikke kommentere saken.

89 millioner følgere

Plattformen utestengte Trump noen dager etter at noen av følgerne hans stormet kongressen i Washington DC, der målet var å hindre at Joe Biden skulle bli godkjent som landet sin nye president.

Kort tid før holdt Trump en tale, der han gjentok påstanden om at valget var stjålet fra ham. En politimann mistet livet under stormingen, og Twitter var bekymret for at Trump skulle oppmuntre til ytterligere vold.

Før forbudet hadde han 89 millioner følgere på plattformen.

Suspendert flere steder

Facebook og Youtube har også suspendert den tidligere presidenten på grunn av lignende bekymringer.

I juli gikk Trump til søksmål mot alle de tre teknologiselskapene og deres administrerende direktører. Han hevdet at han og andre konservative politikere hadde blitt feilaktig sensurert.