Tre har blåst ned og truffet hus

Det meldte uværet herjer over både på Vest- og Østlandet søndag. Trær har blåst ned og truffet hus og sperrer veier.

Meteorologene har advart om uværet som preger søndagen over store deler av Vest- og Østlandet.

Søndag morgen plasker det godt ned, vinden røsker og river løs trær og skilt.

Uværet har blant annet sørget for at trær har blåst ned og truffet hus og sperrer veier.

Like før klokken 08 søndag morgen rykket brannvesenet ut til Ås i Follo, hvor et tre har veltet over veien og truffet et hus.

Politiet i Oslo kommer med en klar oppfordring til innbyggerne søndag formiddag.



– Da det nå er gult farenivå på regn og skred, samt oransje farenivå på flom, oppfordres innbyggerne i Oslo, Bærum og Asker til å åpne opp tette sluk og takrenner, sikre løse gjenstander og ikke minst holde seg unna flomstore vassdrag, opplyser politiet.

Mens brannvesenet i Oslo ber folk om å ta forholdsregler ved å holde seg unna flomstore elver og bekker, samt kjøre forsiktig.

Veier sperret og fjerner innstilt

Fylkesvei 107 ved Heieren i Fredrikstad ble stengt søndag morgen, etter at et tre har blåst over veien.

Også i Arendal har vinden røsket tak i et tre og blåst det over ende, så det sperrer Skilsøveien i begge kjørefelt.

Mens i Vestby rykket brannvesenet ut ved 07.30-tiden for å fjerne et tre som hadde veltet over Johan Herman Wessels vei.

Også i Ryfylket merker man uværet godt.

Veitrafikksentralen melder at et tre har rotveltet og tatt med seg stein ned i veibanen Bjørnåsdalen mellom Fiskå og Vostervannet i Rogalaland.

Her er det så vidt passasje for kjøretøy. Entreprenør er på vei for å rydde veibanen.

Klokken 09.30 melder politiet i Agder om et tre som har blåst ned i veibanen ved Tveit i Kristiansand.

Brannvesenet melder også om økende vind i Bergens-området søndag morgen, og anbefaler alle båteiere om å sjekke fortøyningen på båtene sine.



Søndag morgen ble ferjesambandet Lavik-Oppedal innstilt på grunn av mye vind.



Også ferjesambandet Gjermundshamn-Varaldsøy-Årsnes i Kvinnherad, ved anløp til Varaldsøy, ble midlertidig innstilt søndag morgen på grunn av sterk vind.

Farevarsel

Meteorologisk institutt har gått ut med farevarsel på gult nivå for deler av Østlandet på grunn av de store nedbørsmengdene.

Søndag er det ventet 50 til 70 millimeter nedbør på 24 timer østafjells.

Søndagen blir søkkvåt Østafjells med 50 til 70 millimeter på 24 timer ☔ De siste værprognosene gir derimot litt mindre regn i Agder og vi har derfor kansellert farevarselet her. Farevarsel på gult nivå opprettholdes for deler av Østlandet 🌧️⚠️ pic.twitter.com/NNEsAhGRz4 — Meteorologene (@Meteorologene) October 2, 2021

På grunn av mye regn gjennom hele uken er det allerede høy vannføring i mange vassdrag på Østlandet.

Varselstjenesten varsom.no har graderet flomfaren til oransje nivå for Ringerike, Hadeland, Oslo og områdene i nærheten.

Når flomfaren er på dette nivået betyr det blant annet at konsekvensene kan bli omfattende oversvømmelser, erosjonsskader og flomskader.

Brannvesenets tips

Brannvesenets vaktleder Frode Johannesen i Øst 110-sentralen har flere råd til alle som vil forsøke å forebygge for skader som følge av de store nedbørsmengdene.

– Folk bør sørge for at takrenner og nedløpsrør er renset, slik at man får tatt unna nedbøren som kommer, sier han.

Johannesen anbefaler også folk å ta en tur ut i gatene for å undersøke om slukene gatelangs er dekket til av løv, gress eller annet avfall.