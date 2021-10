Trosser streng abortlov i Texas: – Saksøk meg, feiginger

AUSTIN, TEXAS (TV2): Elizabeth Meyers fortalte hundrevis av demonstranter at hun har brutt den nye abortloven i Texas. Hun sier til TV 2 at hun ikke frykter å bli saksøkt og at abortmotstanderne er feiginger.

Over hele USA tok abortforkjempere til gatene for å demonstrere mot den nye abortloven i Texas, kjent som «SB 8». Fra og med 1. september er ikke abort lenger tillatt etter sjette uke i svangerskapet.

I Austin samlet flere hundre seg foran delstatsforsamlingen der loven ble vedtatt. De fremmøtte fikk høre fra flere Demokratiske lokalpolitikere som stemte mot loven, og fra det russiske protestbandet Pussy Riot.

Den nye abortloven gjør det også mulig for privatpersoner å saksøke de som hjelper kvinner med å ta abort i Texas etter sjette uke. Advokaten Elizabeth Meyers, som forsøker å få loven erklært grunnlovsstridig, velger likevel å trosse loven.

– Jeg har brutt «SB 8», sa Elizabeth Meyers fra talerstolen.

Så henvendte hun seg direkte til abortmotstanderne i delstaten.

– Saksøk meg, feiginger, sa hun.

Etter at hun hadde gått av scenen utdypet hun ovenfor TV2 hva hun har gjort som strider imot loven.

– Jeg har hjulpet folk ved å gi informasjon og penger så de kan ta abort, og det er et brudd på «SB8», sier Meyers.

Og du sier at du kan bli saksøkt?

– Ja, ifølge loven så kan jeg det.

Og du er ikke redd for at det skal skje?

– Nei, fordi de på den andre siden er feiginger, sier hun.

Loven trådte i kraft for en måned siden, og Meyers sier den allerede har hatt en stor påvirkning i delstaten.

– Leger er redde, forståelig nok. Og det som skjer nå er at folk må prøve å finne en vei rundt denne loven. Så de må forlate Texas for å få den hjelpen de trenger, sier hun.

Sang for abort

Helen Cordes, Mikki Coles, Cat Yuracka og Ray Hodges er alle medlemmer av et kor de kaller «Resistance choir». De dannet koret i 2017, kort tid etter at Donald Trump ble innsatt som president, og begynte å møte opp på demonstrasjoner for å synge protestsanger.

Denne demonstrasjonen er den første de har deltatt på siden pandemien.

– Å la hvem som helst i delstaten få en dusør for kvinners kroppsdeler og beslutninger, kommer til å gjøre oss til en politistat, og det er ikke akseptablert, sier Ray Hodges.

Abortsaken splitter amerikanerne, også i Texas. En ny måling fra University of Texas viser at 74 prosent av Republikanske velgere støtter loven, men blant Demokratiske velgere er tallet kun 15 prosent.

– Jeg var ikke overrasket over at loven ble vedtatt i Texas, men jeg var overrasket over at Høyesterett ikke grep inn. Dette er åpenbart et forsøk på å undergrave «Roe v Wade», sier Cat Yuracka.

«Roe vs Wade» er Høyesterettsdommen fra 1973 som ga kvinner over hele USA retten til selvbestemt abort.

Sprer seg til resten av USA

Advokaten Meyers har tro på at loven omsider vil bli erklært grunnlovsstridig. Men i mellomtiden henter andre delstater som styres av Republikanere inspirasjon fra Texas.

– Det jobbes med et lovforslag i Florida som er nesten identisk, og jeg vet at det er mange diskusjoner i «røde» delstater om å gjøre noe lignende, sier hun.

Helt til slutt, hvis du blir saksøkt, hva skal du gjøre?

– Finne en veldig god advokat som kan forsvare meg, sier hun.