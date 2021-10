Casper Ruud til finalen i San Diego

Det ble en ekstremt spennende og jevn semifinale, der Ruud til slutt vant med settsifrene 6-4, 4-6, 6–4. Kampen ble spilt lørdag lokal tid.

Casper Ruud er rangert som nummer ti på ATP-rankingen som ble oppdatert 27. september, mens bulgareren er nummer 29.

– Jeg prøvde bare å fortsette å kjempe og holde meg inne i kampen, for det var mange brudd fram og tilbake, særlig i tredje sett. Jeg fikk også et brudd i andre sett, så jeg visste at det var mulig. Til slutt var det veldig jevnt, slik mange kamper er, og jeg er veldig glad for at jeg greide det i dag, sa han under intervjuet foran publikum etter kampen.

I finalen venter Cameron Norrie fra Storbritannia, rangert som nummer 28 i verden.

Briten overrasket stort ved å slå ut den førsteseedede russeren Andrej Rublev, rangert som nummer fem i verden, i sin semifinale. Rublev tok det første settet 6-3, men Norrie slo tilbake og tok de to neste med henholdsvis 6–3 og 6–4.