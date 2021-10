Hektisk natt for politiet: – Julebordsesong og 16. mai i ett

Natt til søndag er fortsatt preget av gjenåpningen for flere av politidistriktene i landet.

En uke etter gjenåpningen gir festlystne nordmenn fortsatt nok arbeid til politidistriktene rundt om i landet.

I Troms politidistrikt var det hele 60 loggførte henvendelser mellom klokken 21 lørdag kveld og klokken 6 søndag morgen. Til sammenlikning var det 40 loggførte oppdrag i Oslo, Asker og Bærum.

– Vi kan kalle det for julebordsesong og 16. mai og sånt i ett. Det har vært veldig mye folk på byen, sier operasjonsleder i Troms, Karl Erik Thomassen.

Han understreker at de fleste har oppført seg ordentlig, men at det har vært mye festing og fyllerelaterte ordensforstyrrelser og voldshendelser.

– Det har vært mer enn normalt. Også mer enn en normal lørdag før covid, sier Thomassen.

Hektisk i hovedstaden

I Oslo var det også mye folk ute, og politiet har bemannet opp for å holde ro og orden. Operasjonsleder Gjermund Stokkli sier det likevel har vært mindre kaotisk enn gjenåpningshelgen.

– Mitt inntrykk er at natten har vært roligere enn forrige uke, men vi har hatt nok å gjøre. Totalt sett en aktiv natt til søndag, men ikke like hektisk som forrige helg, sier Stokkli.

Han trekker frem en litt mer alvorlig hendelse fra natten. Rundt klokken 3 ble en person i Bærum slått kraftig og fikk hodeskader. Foreløpig er ingen pågrepet, men politiet har opprettet sak.

– Det har vært en del å gjøre. Vi er tilbake til normalen, konstaterer operasjonslederen.

Tilbake til normalen

Voldshendelser, ruskjøring og feststøy har preget natten også for politiet i Trøndelag. I Trondheim ble det meldt om lange køer og press frem mot åpning av utestedene.

Klokken 4.24 ble natta oppsummert: fem innbrakt til arrest, fem anmeldelser, 15 bortvisninger og tre helseoppdrag knyttet til beruselse.

– Det har gått jevnt og trutt over hele distriktet. Sammenliknbart med forrige helg, sier operasjonsleder i Trøndelag, Stian Aalberg.

Også i politidistriktene Agder, Sør-Øst og Innlandet, har det vært både bråk, slåssing og festing, og tilstanden blir beskrevet som tilnærmet likt normalen - før pandemien.

– Det har vært sånn som det var før covid kom, sier operasjonsleder i Agder politidistrikt, Miriam Stausland.

Fyllekjørte med veivals

Til tross for en stort sett normal natt til søndag også i Innlandet, er fem stykker innbragt for ordensforstyrrelser og en er pågrepet for vold mot offentlig tjenestemann.

– Så har det vært jevnt med meldinger om berusede personer. Det har vært mer og mer bråk på utesteder, slåssing og ordensforstyrrelser, forteller operasjonsleder Atle Bernhoft von Obstfelter.



Men én hendelse i distriktet utpeker seg. Klokken 2.13 meldte politiet om observasjon av berusede personer i Lillehammer som kjørte en veivals i et anleggsområde og rev ned skilt.

Personene stakk fra stedet da politiet kom, og det var ingen skader skjedd i området, skrev politiet på Twitter.