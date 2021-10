NRK-profilen Thomas Seltzer (52) avslørte babynyhet

Programlederen og Turboneger-bassisten skal bli far igjen.

Thomas Seltzer (52) og Cecilie Caroline Waade Seltzer (37) skal bli foreldre igjen, skriver Seltzer på Facebook.

Paret har ett barn fra før, og kunngjorde nyheten lørdag med et fosterbilde.

I et intervju med ukebladet Her og Nå i 2020 fortalte programlederen og bassisten i bandet Turboneger at han elsket livet som pappa.

– Det er koselig å være pappa. Det er som alle skrøt av på forhånd. Alle klisjeene stemmer. Det er en voldsom kjærlighet jeg kjenner, det er jo helt sykt, også er det veldig morsomt, sa han.