Suárez fikk revansj mot gamleklubben: – Den styggeste saken til Barcelona

Atlético Madrid - Barcelona 2-0

Se sammendrag i videovinduet øverst!

Etter å ha vært uønsket og blitt presset ut av Barcelona-trener Ronald Koeman i fjor sommer, gikk Luis Suárez til Atlético Madrid og var med på å skyte hovedstadslaget til topps i La Liga forrige sesong.

Hevnen ble enda søtere lørdag kveld da Luis Suárez scoret sitt første mål mot gamleklubben. Spissen ventet ut Barcelona-målvakt Marc-André ter Stegen og satte inn 2-0 for Atlético Madrid på et fullsatt Wanda Metropolitano.

Det så ut til å være en scoring som betød mye for uruguayaneren.

– Det er den stygges saken til Barcelona hittil at de ikke helt klarte å forstå hans storhet, både i spillergruppen og som fotballspiller, sa TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller i La Liga-studio før avspark.

– Ja, han leverte dårligere etter hvert enn hva han gjorde på sitt ypperste nivå, men det var tungt for Barcelona å se ham gå til en tittelrival og bevitne det som skjedde forrige sesong, fortsatte Stamsø-Møller, og sikter til ligatittelen.

Koeman toner ned konflikten

TV-kameraene filmet raskt en frustrert Ronald Koeman, som satt på tribunen etter å ha fått det røde kortet i forrige kamp. Etter scoringen kikket Suárez opp på tribunen og latet som han ringte – et tydelig stikk til Koeman, som skal ha gitt den tidligere Ajax- og Liverpool-spissen exit-beskjeden over telefon.

– En ting er at Barcelona slapp Suárez og han ikke var med i planene, men måten det skjedde på … Jeg kan forstå at Suárez følte seg respektløst behandlet, sa TV 2s fotballekspert Mina Finstad Berg.

Ronald Koeman forsøker å tone ned konflikten med Suárez.

– Det er best at vi slutter å stille spørsmål om dette fordi det er halvannet år siden det skjedde. Jeg har respekt for ham. Hvis han vil snakke mer og mer om det, er det ikke mitt problem, sier Barcelonas trener til TV 2.

Koeman under sterkt press

Tidligere i omgangen hadde Thomas Lemar gitt Atlético Madrid ledelsen.

Med drøyt kvarteret igjen ble Luis Suárez byttet ut og erstattet av en annen tidligere Barcelona-spiller, Antoine Griezmann, som returnerte til den spanske hovedstadsklubben helt på tampen av sommerens overgangsvindu.

Barcelona klarte aldri å svare på Atlético Madrids scoringer og måtte se seg slått 0-2. Det forverrer krisen i Barcelona, som står med null poeng etter to kamper i Champions League og nå har gått på sitt første tap i La Liga. Dermed tiltar også presset på Koeman ytterligere, men Barcelona-president Joan Laporta var i forkant av lørdagens storkamp ute og fredet nederlenderen.

– Det er veldig frustrerende. Dette er ikke en følelse vi kan bli vant til. Vi må komme oss raskt til hektene igjen. Dette er vårt første tap i La Liga, og vi må spille bedre fordi vi er Barcelona. Vi vet hva vi er kapable til, men det er ikke enkelt, sier Barcelona-angriper Memphis Depay til TV 2.

Mens Atlético går opp på andreplass, á poeng med serieleder Real Madrid, er Barcelona fem poeng unna og nede på niendeplass. Real Madrid møter Espanyol i en TV 2 Play-sendt kamp søndag ettermiddag.