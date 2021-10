Myrhols nye liv: – Mer travelt enn jeg hadde sett for meg

Tjukkasen sklir over gulvet i Åsane Arena i Bergen. Oppå ligger håndballprofilen Bjarte Myrhol sammen med tre barn.

De har spurtet alt de kan og slengt seg på madrassen, slik at den skjøt fart. Målet er å flytte den til andre siden av rommet, men for at det skal skje må alle bidra.

Spurte og slenge seg. Sammen.

Når den rød madrassen treffer veggen på motsatt side, står jubelen i taket.

– Nå er det lunsj, roper Myrhol.

Ny karriere

Det er to måneder siden strekspilleren, som har flest landskamper for Norge gjennom tidene, spilte sin siste håndballkamp. Tapet mot Danmark i OL var slutten på en lang karriere - og starten på en helt ny.

TJUKKASHOPPING: Spillerne på håndballcampen fikk i oppgave å flytte en tjukkas ved å hoppe på den. Den ble tatt fatt på med enorm entusiasme. Foto: Lars Christian Økland / TV 2

– Jeg trodde jeg skulle få mer tid etter at jeg la opp, men det har vært mye mer travelt enn jeg hadde sett for meg, sier Myrhol.

For selv om han ikke er håndballspiller lenger, bruker han fortsatt veldig mye tid i håndballhaller landet rundt. Denne dagen er han i Åsane Arena, der han er leder for titalls barn med nedsatt funksjonsevne. En treningsleir i regi av Norges håndballforbund (NHF).

– Hvem er lettest å lede, landslagsgutta eller denne gjengen?

– Det er nok litt større utfordringer her, men de utfordringene tar jeg på strak arm, sier den tidligere landslagskapteinen.

– Er det kjekkere?

– Ja, i aller høyeste grad. Dette er pur idrettsglede. Det gir ekstremt mye for meg.

Gründer

Derfor var det aldri aktuelt for 39-åringen å drive med noe helt annet enn håndball etter at karrieren tok slutt. Etter et langt liv som toppidrettsutøver, ønsket han å gi noe tilbake til den neste generasjonen.

LEDERTYPE: Bjarte Myrhol er en like naturlig leder blant barn som toppidrettsutøvere. Foto: Lars Christian Økland / TV 2

Og det er den tanken som både driver og forsørger ham nå. For i tillegg til å være trener for en av forbundets leirer, jobber han heltid med utviklingen av sin egen app: «Learn Handball with Bjarte Myrhol».

Den er et verktøy for trenere for aldersbestemte lag, og er tilgjengelig i flere av landene Myrhol selv har spilt i.

– Jeg har jobbet med å bygge opp appen i mange år, så å ha muligheten til å gå rett i en jobb jeg digger og jobbe fulltid med det, er helt topp, sier han.

Vil jobbe med barn

Men å være gründer er ikke nødvendigvis mindre tidkrevende enn å være håndballspiller. Spesielt for Myrhol, som ønsker å være så tett på barneidretten som mulig.

Minst én gang i uken møter han barn og trenere i ulike klubber.

– Som gründer er det jo også mange andre oppgaver som må gjøres, men vi skal være så tett på som mulig. Da er det viktig at jeg er ute og får sett barna, forklarer Myrhol, som trives svært godt med det.

– Jeg gjør mye heller dette enn å sitte på et kontor, for å si det sånn. Jeg tror og mener at jeg har noe å bidra med i barneidretten. Vi som er forbilder og idrettsutøvere har et ansvar for neste generasjon, og hvis jeg kan bidra på denne måten her, så er det givende for meg – og forhåpentlig barna.