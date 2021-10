Berisha ga Solbakken klar beskjed: Norge har en spiss i storform

Se målene øverst

Tidligere lørdag hadde Joshua King fått en skade i Premier League. Alexander Sørloth er uaktuell og Erling Braut Haaland tvilsom.

Det kan bli Berisha som skal score målene for Norge i skjebnekampen mot Tyrkia fredag.

– Veton Berisha har vist god form for Viking i Eliteserien, men det sier seg selv at det er et svakere alternativ enn de tre nevnte. Thorstvedt og Moi Elyounoussi er andre alternativer på en spissplass, men jeg vil tro at Solbakken har mer bruk for de i andre roller, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

Den 27 år gamle spissen fikk seg noen trøkker i løpet av kampen, men beroliger:

– Jeg satser på at det skal gå fint om jeg får restituert bra nå. Jeg skal nok bli klar til landslaget, sier Berisha til Discovery Plus.

Berisha har 15 mål så langt i sesongen. Han scorer på alle måter. Lørdag puttet han med venstrefoten og hodet. Så langt i år har han fire med venstre, sju med høyre og fire med hodet.

Norsk spisskrise: – Det svekker Norges muligheter dramatisk

Viking hadde invitert til gjenåpningsfest med nesten full stadion. Dommer Kristoffer Hagenes la en demper på stemningen i første omgang. Først avviste han Vikings rop om straffespark, før han ga keeper Patrik Gunnarsson det som så ut som et litt strengt rødt kort.

Men Berisha var i storform. Han skapte flere store sjanser for lagkameratene, og scoret selv like etter hvilen. Martin Kreuzriegler utlignet for Sandefjord etter en times tid. Berisha avgjorde med et hodestøt etter 78 minutter.

Viking er på femte med 35 poeng, mens Sandefjord er nummer elleve med 25. Etter landslagspausen venter Strømsgodset for Viking og Odd for Sandefjord.

Landslagsaktuelle Lehne Olsen klinket også til med et praktmål:

