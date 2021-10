Ødegaard byttet ut i Arsenal-skuffelse

Brighton - Arsenal 0-0

Se sammendrag i videovinduet øverst!



Etter tre strake seirer i Premier League, kom en nedtur for Arsenal og Martin Ødegaard med 0-0 borte mot Brighton lørdag kveld.

Sju kamper inn i sesongen ligger Arsenal på niendeplass med ti poeng. Brightons gode start fortsetter med femteplass og 14 poeng.

Brighton var det dominerende laget og skapte flere gode muligheter før pause, men Graham Potters menn slet med å utnytte overtaket og målsjansene. Midtveis i første omgang fikk Pierre-Emerick Aubameyang Arsenals eneste store sjanse da han headet i stolpen fra skrått hold.

– Brighton ser ut som det topplaget Arsenal skal være, sa TV 2s Premier League-ekspert Trevor Morley i pausen.

Martin Ødegaard slet med å sette sitt preg på kampen, og etter 62 minutters spill ble den norske landslagskapteinen byttet ut og erstattet av Nicolas Pépé.

– Han hadde en ganske anonym opptreden i kveld. Han så heller ikke helt fornøyd ut med å bli byttet ut, sa TV 2-kommentator Espen Ween.

Et kvarter før slutt kombinerte Arsenal-angriperne fint, og det endte med at Emile Smith Rowe kom seg løs. Midtbanespilleren kom imidlertid på for skrått hold, og Robert Sánchez i Brighton-målet reddet forsøket. Med ti minutter igjen hadde Marc Cucurella en god mulighet, men Aaron Ramsdale reddet.

I sluttminuttene hadde Brighton flere muligheter til å score seiersmålet. På overtid ropte Shane Duffy og Brighton på straffespark da han gikk ned på en dødball i duell med Gabriel, men hjemmelaget fikk ingenting av dommeren.

– Brighton var det beste laget og fortjente å vinne, mener Trevor Morley.