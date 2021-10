– Dette blir noe man vil huske resten av livet

Alexander Kristoff ser ikke bort fra at han kommer til å velte ti ganger under Paris-Roubaix, som spås å bli et gjørmebad.

Se Gylne Gutuer og Paris-Roubaix på TV 2 søndag kl 0845!

– Jeg gleder meg litt, sier han før han tenker seg om.

– Eller kanskje ikke så mye likevel, legger han til meg et smil.

Rytterne vet ikke helt hva de skal forvente før de legger ut på Dronningen av klassikerne fra Compiegne søndag formiddag. Det store samtaleemnet dagen før dagen er værmeldingen.

Det varsles nemlig regn. Og allerede under lagpresentasjonen i den nordfranske byen lørdag ettermiddag begynte det å dryppe fra oven.

Det betyr bare en ting: Kaos.

Denne sykkelgenerasjonen har kun syklet Paris-Roubaix under tørre forhold. Sist det var nedbør i dette rittet, var helt tilbake i 2002. Den gangen var ingen av dagens ryttere med.

– Det blir mye klin, gjørme og glatt brostein. Det er omtrent som å kjøre på is, sier Edvald Boasson Hagen.

– Det blir en gjørmefest. Og det spørs om det blir så lett å få øye på oss med all dritten på trøyene. Det blir likevel kult og jeg gleder meg, sier Sven Erik Bystrøm.

Frykter ikke for sikkerheten

Rytterne har ikke kunnet unngå å se bildene fra 19 år tilbake som har blitt hentet frem igjen hos alle de store sykkelmediene etterhvert som denne helgen har nærmet seg. Kun 41 ryttere kom til mål i 2002. De lignet mest av alt på arbeidere som kom hjem fra gruvene da de syklet over målstreken på velodromen i Roubaix. Sykler og ryttere lå slengt over hele løypa, motorsykler veltet på det sleipe underlaget og kun de tøffeste av de tøffe maktet å fullføre.

– Jeg kommer garantert til å velte en gang. Da gjelder det å hoppe opp på sykkelen igjen så raskt som mulig for å minimere skadene. Det kan fort bli mer enn ett velt også. Det kan like gjerne bli ti, så vi får se hva som venter, sier Kristoff.

Han har - i likhet med de andre rytterne - vært ute og testet løypa. Da var det imidlertid forholdsvis tørt.

– Er det forsvarlig når det blir slike forhold?

– Det skal gå greit. Arrangøren tar sikkerheten på alvor. Om det blir mye gjørme så håper jeg de klarer å få ryddet det litt unna før vi kommer dundrende inn på brosteinen, sier Vegard Stake Laengen.

– Jeg tipper at 70-80 prosent av rytterne aldri kommer seg til mål. Og det er ikke nødvendigvis beina som vil avgjøre, det handler like mye om å ha litt flaks og å unngå velt og teknisk trøbbel. Dette kommer til å bli morsomt for de som følger rittet på TV. Det blir episke bilder. Vi som sykler kan sikkert smile av det om ti år, sier Kristoff.

– Har aldri følt meg bedre

Fem nordmenn stiller til start, med UAE-trioen Kristoff, Bystrøm og Stake Laengen, Edvald Boasson Hagen fra Team TotalEnergies og Delko-rytteren August Jensen, som får sin debut i Paris-Roubaix.

– Man er litt spent. Dette er et av de største rittene man kan være med på. Det blir kult å få det på CV-en. Ingen av rytterne har opplevd å sykle en våt Roubaix, så det kan være en liten fordel for oss som aldri har syklet her før, sier Jensen.

Alexander Kristoff er nok vårt største håp. Han har syklet dette rittet ti ganger, men har kun en 9. plass som sitt beste resultat. Klassikerspesialisten er imidlertid forsiktig optimist før han skal ut på de 30 brosteinspartiene med tilsammen 55 km med brutalt underlag.

– Jeg hadde en god følelse på torsdag da vi rekognoserte løypen. Jeg hadde en god flyt over brosteinen, kanskje den beste flyten jeg har hatt noen gang. Vi har en bra sykkel for denne typen løp og jeg Skommer med godt mot. Jeg har ikke følt meg bedre på trening tidligere. I så måte så ble jeg positivt overrasket. Så får vi se om det samme gjelder på søndag, sier 34-åringen.

PS! Det norske grusrittet Gylne Gutuer starter sykkelfesten på TV 2 søndag kl 0845 før Paris-Roubaix overtar fra kl 13.