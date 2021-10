Carlsen vant touren – dette har han tjent i premiepenger

Søndag fra kl. 16.30: Se dag åtte av Champions Chess Tour-finalen på TV 2 Sport 1 og TV 2 Play.

Magnus Carlsen-Teymur Radjabov 0-3

Verdensmesteren måtte bare utligne Wesley Sos resultat lørdag for å vinne den siste turneringen og touren sammenlagt.

So ble grundig slått av Levon Aronian, som betydde at Carlsen vant uavhengig av resultatet i sin kamp mot Teymur Radjabov.

Triumfen i den siste turneringen alene gir 861.000 kroner i premiepenger. Fra før hadde Carlsen tjent inn 1,9 millioner kroner under touren.

Totalt blir det 2,76 millioner kroner.

Kan bli tour-endringer

Champions Chess Tour arrangeres av Chess24 og Play Magnus Group, hvor sjakkverdensmesteren har eierinteresser.

Etter å ha vært best gjennom de ni første turneringene, startet Carlsen med et fire poengs forsprang på So. Etter lørdagens runde er avstanden sju poeng.

Før turneringen var det knyttet skepsis til formatet. So måtte ha slått Carlsen i tillegg til å gjøre det bedre i de resterende kampene for å ta ham igjen. Og i realiteten hadde ingen andre enn dem kjangs til å vinne turneringen.

Vinneren varsler evaluering foran neste utgave av touren.

– Jeg tror vi skal se på det senere og kanskje gjøre noe annet, sier Carlsen til TV 2.

– Jeg synes det er veldig fair, når man skal kåre en vinner over en hel sesong, at det er en viss fordel på seeding eller noe sånt. Men sånn som det ble nå, ble det ikke så veldig spennende, mener han.

TV 2s sjakkekspert Jon Ludvig Hammer slår uansett fast at sammenlagtseieren er fullt fortjent.

– Ingen er i nærheten av det samme, stabilt høye nivået til Magnus, sier han.

Rotet bort vinnersjanse

Carlsen spilte i turbotempo i sitt første hvitt-parti mot aserbajdsjanske Teymur Radjabov. I sluttspillet hadde han elleve minutter å gå på mot ett, i tillegg til et stort overtak på brettet.

Likevel klarte Radjabov å forsvare seg til remis.

– En mirakuløs redning, kommenterte Hammer.

Carlsen fulgte opp med remis med svarte brikker, før han gikk på en smell med hvitt mot Radjabov. Også i lørdagens siste parti. Det etter en grov tabbe:

Tapet har uansett lite å si i turneringen, ettersom So tapte tre av tre partier mot Aronian.

– Det var selvfølgelig unødvendig å tape matchen, sier Carlsen, men legger til:

– Det er ikke så farlig. Jeg får heller komme sterkere tilbake de to neste dagene.

