King ut med skade

Fra før er Alexander Sørloth definitivt ute til kampene mot Tyrkia og Montenegro denne måneden, mens Erling Braut Haaland er høyst usikker.

Nå forverres spissproblemene for landslagssjef Ståle Solbakken.

Seks minutter før pause mot Burnley landet Joshua King forkjært etter en duell. Watford-spissen fikk behandling på banen, før han haltet ut på sidelinjen. King forsøkte seg igjen og jogget ut på Elland Road-gresset, men ga raskt signal til benken om at han måte ut. Svenske Ken Sema kom inn for King.

– Han holder seg til venstre kne, men det så ut som det er det høyre kneet når han lander. Det ser ut som han vrir kneet, og det kan se ut som en korsbåndsskade. Jeg har selv opplevd det, og jeg prøvde også å spille videre. Noen minutter senere måtte jeg sette meg. Jeg håper ikke skaden hans er så alvorlig, men du ser han hadde store smerter. Det ser ikke bra ut. Jeg har en dårlig følelse, sier TV 2s Premier League-ekspert Trevor Morley.

Watford-manager Xisco Muñoz visste ikke noe om alvorligheten på Kings skade rett etter kampslutt.

– Det er trist når spillere blir skadet. Vi må se an omfanget, sa han etter 0-1-tapet for Leeds.

Vikings Veton Berisha og Kristian Thorstvedt fra Genk er også i troppen.

Dortmund-trener Marco Rose uttalte på fredagens pressekonferanse at Haaland mister landskampene, men fra forbundet ble det meldt at det fortsatt er håp om å få med jærbuen til de to VM-kvalifiseringskampene.

– Spisskrisen blir jo enda større om nå King heller ikke skulle bli frisk til kampen mot Tyrkia. At Haaland ikke blir med er det verste som kunne skje for Solbakken, og hvis da King også er ute i tillegg til Sørloth, ser det tynt ut på spissplass, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

– Veton Berisha har vist god form for Viking i Eliteserien, men det sier seg selv at det er et svakere alternativ enn de tre nevnte. Thorstvedt og Moi Elyounoussi er andre alternativer på en spissplass, men jeg vil tro at Solbakken har mer bruk for de i andre roller, fortsetter Mathisen.

I forrige landslagstropp var Bodø/Glimt-spiss Erik Botheim med til kampen mot Nederland, men han er til denne samlingen nede på U21-landslaget.

– Vi får krysse fingrene for at skaden til King ikke er alvorlig, og om ikke det skulle gå, vil jeg tro Berisha blir kastet rett inn på laget, sier Jesper Mathisen.