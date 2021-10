Disse tar med seg tre minuspoeng videre

James Bond, Top Gun og Mulan – under kveldens sjette sending av Skal vi danse fikk kjendisene tre inn i filmens verden der de danset til kjente filmer og tilhørende låter.

I begynnelsen av danseshowet kom det imidlertid en trist beskjed:

Influenser Anniken Jørgensen (25) måtte trekke seg fra konkurransen grunnet lungebetennelse.

Se Simon Nitsche prøve seg som James Bond

Ettersom at Jørgensen måtte forlate Skal vi danse, var det ingen deltakere som røk ut denne lørdagen. I stedet måtte det tapende paret under danseduellen ta med seg tre minuspoeng inn til neste sending.

Tapte duellen

YouTuber Dennis Vareide (31) og dansepartner Lillian Aasebø (28) og artist Royane Harkati (28) og dansepartner Ole Thomas Hansen (22) fikk sammenlagt færrest poeng lørdag kveld, og havnet derfor i duell sammen.

NÅDE IKKE OPP: YouTuber Dennis Vareide og partner Lillian Aasebø tapte danseduellen under Skal vi danses sjette sending. Foto: Espen Solli / TV 2

Vareide smalt i bakken under duellen, men kom seg etter hvert på beina igjen.

Dommerne påpekte YouTuberens fall, og mente dansen ble litt så som så.

Til tross for at Harkati var blant topp tre, med 26 dommerpoeng, måtte hun hente seg igjen hos publikum. Samtlige av dommerne mente imidlertid at det var overraskende at hun endte på bunnen.

– Royane og Ole, dere har levert uke etter uke. For meg så er det klart hvem som går videre, sa Trine Dehli Cleve (60).

Royane om oppveksten: – Jeg bar på mye sinne

– Du er en superstjerne. Det er helt ufortjent at du skal være her. Du er en legende i Skal vi danse 2021, mente Morten Hegseth (35).

Da seerstemmene til slutt ble talt opp, var det Vareide som trakk det korteste strået. Dermed får han med seg tre minuspoeng inn i neste sending om en uke.

Se Vareides dans i videoen øverst i saken.

31-åringen lot ikke minuspoengene stoppe ham og lovet å komme sterkere tilbake igjen.

– Jeg må bare jobbe hardt og jeg har veldig lyst til å fortsette med det her. Jeg synes det er gøy. Jeg skal ta revansj for det trynet. Jeg og Lillian skal jobbe veldig hardt neste uke, og så skal vi prøve å ro det her i land, sa han.

Kveldens beste

Det var blandede tilbakemeldinger blant dommerne denne filmkvelden. Noen av deltakerne fikk strenge tilbakemeldinger – andre mildere.

Tidligere kombinertløper Magnus Moan (38) og dansepartner Ewa Trela (42) var blant de som imponerte. Duoen fremførte en rumba til «Take My Breath Away» fra Top Gun.

ROS: Tidligere kombinertløper Magnus Moan og dansepartner Ewa Trela fikk massiv skryt for sin rumba. Foto: Espen Solli / TV 2

Dommerpanelet var i ekstase og belønnet Moan nesten med full pott – nemlig 29 poeng.

– For en kroppskontroll. Det var så sensuelt, det var så romantisk, sa en entusiastisk Hegseth.

Dommerkollega Merete Mørk Lingjærde (59) måtte få tilbake pusten og roste Moan for god kontroll.

– Tom Cruise kan bare gå å legge seg! Du tok meg rett tilbake til 1986. Du klarte å fange den fantastiske essensen som er i en rumba. For en sensualitet. Jeg må komme meg til hektene, sa hun.

I likhet med Moan havnet også TV 2-sportsanker Simon Nitsche (29) og dansemakker Helene Spilling (25) øverst på dommerlisten med 29 poeng. Duoen fikk mye skryt for sin James Bond-inspirerte moderne dans til låten «Writing’s On The Wall».

007: TV 2-sportanker Simon Nitsche gjorde en moderne dans sammen med proffdanser Helene Spilling i ekte James Bond-stil. Foto: Espen Solli / TV 2

– Hvis du er James Bond, så vil jeg også være Bond-pike. Får jeg være Bond-piken din?, spurte Hegseth.

Dehli Cleve berømmet også makkerne.

– I dans handler det om å stole på partneren sin, og er det noen jeg hadde stolt på, på gulvet i dag så er det deg Simon, mente hun.

Slik var Skal vi danse-kvelden:

Artist Øyvind «Vinni» Sauvik (45) og Rikke Lund (26) startet filmkvelden med vals til Gudfarens kjenningsmelodi. Paret fikk 19 poeng.

– Du er Gudfaren!

TV 2-sportsanker Siri Avlesen-Østli (37) og Tarjei Svalastog (23) fremførte en tango til Roy Orbisons «Pretty Woman». De leverte til 23 poeng.

Siri leverte en leken tango: – Jeg begynner å tro jeg kan se deg i en finale

YouTuber Dennis Vareide (31) og Lillian Aasebø (28) danset paso doble til «I’ll Make A Man Out Of You» fra Disney-filmen Mulan. De mottok 15 poeng.

Dennis fikk blandede tilbakemeldinger for sin paso doble: – Du har falt tilbake

Tidligere kombinertløper Magnus Moan (38) og Ewa Trela (42) slo til med en rumba til «Take My Breath Away» fra Top Gun. Paret sanket inn 29 poeng.

Gjorde dommerne målløse: – Tom Cruise kan bare gå å legge seg!

Skihopper Maren Lundby (27) og Philip Raabe (21) danset jive til «Happy» fra Despicaple Me. De fikk 15 dommerpoeng.

Dommerne mener Maren har mer å gå på: – Jeg savner den lekne spretten

Artist Royane Harkati (28) og Ole Thomas Hansen (22) danset tango til «Lady Marmalade» fra Moulin Rouge. Duoen ble belønnet med 26 poeng.

Royane bød på en rå Moulin Rouge-tango: – En fryd å se på deg!

TV 2-sportsanker Simon Nitsche (29) og Helene Spilling (25) avsluttet dansekvelden med moderne dans til James Bond-låten «Writing’s On The Wall». Det ble nesten full pott på paret – 29 poeng.

Fikk nesten full pott for James Bond-dans: – Ser ut som Gud!

Se Skal vi danse lørdager på TV 2 og TV 2 Play.

Se Dansebobla mandager og torsdager på TV 2 Play.