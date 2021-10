Werner-scoring da Chelsea overtok tabelltoppen: – Han har ventet og ventet på dette

Chelsea – Southampton 3-1:

Chelsea tok oppskriftsmessig ledelsen, men så slo James Ward Prowse tilbake etter pause fra straffemerket før han kort tid senere ble utvist.

Med elleve mot ti det siste kvarteret lyktes det for Chelsea å snu kampen til sin fordel.

Sju minutter før full tid dukket Timo Werner og avgjorde kampen med sin 2-1-scoring. Det var tyskerens første i Premier League for sesongen. Like før full tid ordnet Ben Chilwell inn 3-1-scoringen for Chelsea.

Dermed slo Chelsea tilbake etter tapet mot Manchester City i forrige runde og overtok tabelltoppen – i hvert fall for et døgn før Liverpool og Manchester City møtes søndag.

– Han har ventet og ventet på dette, og dukket opp når Chelsea trengte ham som mest. Lyden av fansen som roper Werners navn rommer ut over hele stadion, slo TV 2-kommentator Robin Grov fast om Werners fulltreffer.

– Alt i alt en god dag for Chelsea, og de er tilbake på vinnersporet etter tapet mot Manchester City sist. Werner jobbet så hardt i denne kampen, og fortjente virkelig den scoringen, poengterte TV 2-ekspert Trevor Morley.

Mohamed Elyounoussi startet kampen på benken for Southampton og kom først inn helt mot slutten av kampen.

Southampton er ett av fire lag som fortsatt er uten seier denne sesongen. Chelsea på sin side topper tabellen før Liverpool og Manchester City har vært i aksjon i den sjuende serierunden.

– Livsfarlige på dødball

Chelsea brukte bare ni minutter på å ta ledelsen mot Southampton. Trevoh Chalobah headet inn ledelse etter godt slått corner.

– De er livsfarlige på dødball, Chelsea. Og det var unggutten som gjorde det igjen, sa TV 2-kommentator Robin Grov etter scoringen.

Like før pause trodde Chelsea de hadde doblet. Timo Werner dukket opp og headet inn det han trodde var sin første Premier League-scoring for sesongen. VAR sjekket imidlertid målet for noen ulovligheter i forkant, og fant ut av César Azpilicueta hadde felt en motspiller før han slo innlegg. Chelsea-trener Thomas Tuchel fikk gult kort for protester i etterkant av annulleringen.

– Endelig en scoring, så blir han fratatt den. Man føler med Timo Werner, som satte inn en fantastisk scoring like før pause, slo Grov fast.

– Uhørt å takle slik

Etter pause kontrollerte Chelsea kampen. Southampton ble løpende i mellom, mens Chelsea-spillerne trillet ball.

Men etter timens spill fikk Soutampton straffespark. Ben Chilwell felte Tino Livramento innenfor 16-meteren. Dommer Martin Atkinson pekte umiddelbart på straffemerket.

James Ward Prowse var sikker som banken fra straffemerket og utlignet til 1-1.

– Straffesparket var soleklart. Det var ingen protester. Det er uhørt å takle slik innenfor egen 16, mente Grov om straffesituasjonen.

Kvarteret før slutt ble Southampton redusert til ti mann. Etter å ha sjekket med VAR, ble Ward Prowse utvist for en takling hvor han viste knottene mot Jorginho.

– Det ser ut som en korrekt avgjørelse, mente kommentator Grov etter å ha sett TV-bildene av episoden.

Sju minutter før slutt kom scoringen Chelsea og Timo Werner hadde ventet på. César Azpilicueta slo perfekt inn til Werner, som enkelt satte inn 2-1-scoringen for Chelsea.

På overtid ordnet Ben Chilwell inn 3-1-scoringen for Chelsea. Dermed overtok Chelsea tabelltoppen, i hvert fall for et døgn.