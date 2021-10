Manchester United – Everton 1-1:

0-1-tap mot West Ham i ligacupen, 0-1-tap mot Aston Villa i Premier League, en knepen 2-1-seier mot Villarreal i Champions League og 1-1 hjemme mot Everton.

De fire siste kampene har gått på alt annet enn skinner for Ole Gunnar Solskjærs Manchester United.

– Manchester Uniteds problemer på Old Trafford fortsetter. Fire kamper uten det beste spillet, når resultatene ikke kommer vil det stilt spørsmål om Solskjærs fremtid, slo TV 2-kommentator Øyvind Alsaker fast etter 1-1 mot Everton.

– Selvfølgelig vil det det. Uavgjort er ikke godt nok for Solskjær og co, men godt nok for Benitez og co, samtykket TV 2-ekspert Nils Johan Semb.

Solskjær: – Forventer ikke akkurat skryt

Ole Gunnar Solskjær skjønner at kritikken kommer etter nok et skuffende resultat.

– Vi håper å være på toppen av tabellen hele tiden. Når vi har tatt ett poeng på de to siste hjemmekampene mot Aston Villa og Everton, forventer du ikke akkurat skryt. Det må vi tåle, sier Solskjær etter kampen.

Og slår fast:

– Vi er uten tvil skuffet over de to siste kampene. Vi har mye å gå på i laget, og vi må være bedre enn dette. Vi var gode i lange perioder, dominerte og hadde kanskje 70-75 prosent i ballbesittelse, men vi manglet det siste ekstra for å få vinnermålet, sier Solskjær.

Forsvarer laguttaket

Nordmannen valgte å starte med megastjerner som Cristiano Ronaldo og Paul Pogba på benken. Begge kom inn i andre omgang, men maktet ikke å løfte laget til seier.

– Anthony Martial scoret et fantastisk mål, så vi har en god tropp. Ingen av spillerne kommer til å spille 60 kamper. Vi hadde kamp onsdag kveld, så da tok jeg det valget, forteller Solskjær om laguttaket

På spørsmål om hva han må ta tak i under landslagsoppholdet, svarer den pressede manageren følgende:

– Nå reiser flesteparten av spillerne bort, men vi skal evaluere det som har skjedd den siste måneden. Det har skjedd mye i klubben. Vi skal være klare til å reise til Leicester, sier Solskjær.

Manchester United-stjernen Bruno Fernandes innrømmer at resultatet mot Everton ikke var godt nok.

– Vi er selvfølgelig skuffet. Vi burde vunnet denne kampen og skapt flere sjanser, og vi burde ikke ha sluppet inn det målet vi gjorde. Det er ikke første gang, så vi må se på feilene våre og hva vi må gjøre bedre, sier Bruno Fernandes.

Portugiseren hevder at laget ikke bryr seg om tabellen foreløpig.

– Vi ser ikke på tabellen nå, for det er ikke nå ligaen avgjøres. Heller ikke etter neste kamp. Men vi burde hatt flere poeng. Vi har tapt poeng hjemme, og det skal vi ikke gjøre. I de to siste hjemmekampene i Premier League har vi ikke vært gode nok. Vi vet at vi må gjøre det bedre. Hvis vi vil stå igjen med sølvtøy etter denne sesongen, må vi gjøre det bedre enn dette, sier Bruno Fernandes.

Midtbanespilleren Scott McTominay nekter å kritisere verken Solskjærs laguttak eller valg og avgjørelser under kampen.

– Selvfølgelig er jeg fornøyd med måten Ole setter opp laget på. Han tar en ærlig vurdering og tar ut et lag som skal vinne hver kamp. Du vinner ikke kamper med 15 angripere. Det viktigste er å vinne. Hvis du tror at du gjør det med seks spisser og fire forsvarsspillere, tar du feil. Sånn funker ikke fotball. Du trenger balanse og rytme for å styre kamper. Folk kan si hva de vil, men det er manageren som tar ut laget, sier Scott McTominay til TV 2.

#OleOutNow He is smiling while the team is almost losing



Sack this PE teacher #OleOut pic.twitter.com/45xEGiGTZA — OtHim Jr. (@awozejawa) October 2, 2021

Fansen i harnisk på sosiale medier

På Twitter trender for øyeblikket emneknaggen #oleoutnow. TV 2-ekspert Erik Thorstvedt tror imidlertid ikke det som skrives på sosiale medier representerer synet til United-fansen flest.

– Jeg føler skuffelse blant United-fansen, men det er ingen dommedagsstemning. Dette lever de med, og de fikk se et lag som prøvde. Du må gi Everton kred for jobben da la ned, sier Thorstvedt, som var tilstede på Old Trafford som ekspert for TV 2.

Eksperten mener Manchester Uniteds sjanser til å vinne det etterlengtede Premier League-troféet denne sesongen allerede er svekket.

– Sånn som det har sett ut i toppen så langt, er dette to poeng bortkastet på hjemmebane. Ja, det var en vanskelig motstander, men med tanke på å vinne ligaen, kan du ikke ha for mange av disse her. Manchester United hadde såpass mye at de burde kunne avgjøre, selv det ikke var gigantiske sjanser. Jeg tror Ole Gunnar Solskjær er skuffet, sier Thorstvedt.

Han forstår godt Manchester United-fansens frustrasjon. Kjøpene av Jadon Sancho, Raphaël Varane og ikke minst Cristiano Ronaldo sørget for skyhøye forventninger på Old Trafford.

– Manchester United-fansen er misfornøyd med at de ikke vinner. Det er masse ting å sette fingeren på, men dette var ikke en elendig kamp av Manchester United. Det var en kamp midt på treet for Manchester United, trøster Thorstvedt.