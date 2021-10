Varsler opp mot 70 mm regn: – Fare for lokale oversvømmelser

Meteorologen varsler at det kommer til å hølje ned på Østlandet for andre døgn på rad. Brannvesenet har tips til hvordan østlendingene bør forberede seg på det.

Etter et døgn hvor nedbørsmengdene har ført til stengte veier og togstrekninger på Østlandet, varsler meteorologen at også natt til søndag vil være av det fuktige slaget for østlendingene.

– Vi konkluderer med at det i en 24-timers periode fra og med i kveld kan komme mellom 50-70 millimeter nedbør på Østlandet, sier Storm-meteorolog Roar Teigen, lørdag ettermiddag.

Årsaken til regnværet er et kraftig lavtrykk og svært fuktig luft.

– Det er litt fare for lokale oversvømmelser på Østlandet. Det er ikke varslet jordskredfare, men det er klart at kraftig vannføring i elver og bekker gjør at mindre skred kan oppstå, sier Teigen videre.

Høy vannføring

På grunn av mye regn gjennom hele uken er det allerede høy vannføring i mange vassdrag på Østlandet.

Varselstjenesten varsom.no graderer flomfaren til oransje nivå for Ringerike, Hadeland, Oslo og områdene i nærheten. Oransje nivå betyr blant annet at konsekvensene kan være «omfattende oversvømmelser, erosjonsskader og flomskader på utsatte steder».

Samtidig er faren for flom og store mengder regn gradert til gult nivå for stort sett hele Østlandet.

Dette bør du gjøre

Brannvesenets vaktleder Frode Johannesen i Øst 110-sentralen har flere råd til alle som vil demme opp for regnmengdene.

– Alle bør ta tak i en stige, klatre opp på taket, og sørge for at takrenner og nedløpsrør er renset, slik at man får tatt unna nedbøren som kommer, sier han.

Johannesen anbefaler også folk å ta en tur ut på gaten for å undersøke om slukene gatelangs er dekket til av løv, gress eller annet avfall.

Han er forberedt på en travel kveld.

– Det har vært brukbart med ting å gjøre i formiddag, selv om det er vanskelig å spå. Men om det er forutsett tilsvarende mengder regn som vi har hatt i natt, så tror jeg at vi kan få en god del å gjøre.

Vind på Vestlandet

Østlandet vil søndag være vått, mens Vestlandet vil være forblåst.

– I fjord- og dalstrøk på Vestlandet kan det bli sterk kuling til liten storm, og vindkast på opp mot 30 meter i sekunder, sier meteorolog Teigen.

Han forteller også at det vil bli mye vind i Trøndelag, der med liten til sterk kuling.

Varsom.no skriver at det kan komme kraftige vindkast i Trøndelag og på hele Østlandet, og anbefaler folk å sikre løse gjenstander, og unngå unødvendige ferdsel i de vindfulle områdene.

Teigen kan imidlertid berolige alle som hadde fryktet at hele høstferien ville bli ødelagt av uværet.

– Det er gode muligheter for at det kan bedre seg i siste halvdel av neste uke, med mer mildt høstvær, og bedre temperaturer. Det er altså håp om bedre tider, sier han.