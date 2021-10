Anniken Jørgensen må trekke seg fra Skal vi danse

Den triste beskjeden ble annonsert i åpningen av Skal vi danses sjette sending på Fornebu.

Jørgensen hadde nemlig pådratt seg lungebetennelse og måtte dermed forlate dansekonkurransen.

Jørgensen er den andre deltakeren som må trekke seg fra Skal vi danse. For en måneds tid siden måtte influenser Iselin Guttormsen (34) kaste inn håndkleet grunnet en brukket ankel.

UTE AV SKAL VI DANSE: Influenser Anniken Jørgensen har begeistret dommerne mang en gang under høstens Skal vi danse. Her utkledd som prinsesse Diana sammen med dansemakker Santino Mirenna. Foto: Christoffer Andersen / TV 2

Går som planlagt

Lørdagens Skal vi danse-sending vil gå som planlagt, men ingen par vil ryke ut under kveldens konkurranse grunnet Jørgensens exit.

Det blir arrangert danseduell, hvor det paret som får færrest stemmer vil måtte ta med seg tre minuspoeng inn til neste lørdag.

Her får hun den knusende beskjeden

– Eventyrlig reise

Sammen med dansepartner Santino Mirenna (27), har Jørgensen stort sett scoret høyt hos dommerne de siste lørdagene. 25-åringen har likevel ligget mot bunnen av resultatlisten et par ganger.

Overfor TV 2 forteller Jørgensen at hun synes det er vemodig å pakke ned danseskoene.

– Det har vært en eventyrlig reise med Skal vi danse så langt. Oppturer og nedturer, og jeg har lært så utrolig mye. Så det er med tungt hjerte at jeg ikke kan danse i kveld på grunn av en lungebetennelse. Tusen takk til min dansepartner Santino og resten av gjengen, sier hun.

TV 2s programredaktør, Kathrine Haldorsen, synes det er leit at Jørgensen er ute av konkurransen og ønsker henne god bedring.

– Jeg ble kasta ut av Tinder

– Det er leit at Annikens Skal vi danse-eventyr endte slik. Hun har vært en strålende deltaker som kommer til å bli savnet både innad i Skal vi danse-leiren, men helt sikkert også blant seerne. Vi er svært takknemlige for at hun har vært med denne sesongen. Så er det slik, da, at sykdom får ingen av oss gjort noe med. Vi ønsker Anniken riktig god bedring, og håper at hun snart blir frisk igjen, sier hun.

