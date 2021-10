Prinsesse Beatrice avslører navnet på datteren

I september kom nyheten om at prinsesse Beatrice og ektemannen Edoardo Mapelli Mozzi hadde fått en liten jente. Datteren kom til verden 18. september og ble født på Chelsea and Westminster Hospital som ligger i London.

Nå avslører det britiske kongehuset på sin Instagram hva den lille jenta skal hete.

«Hennes kongelige høyhet prinsesse Beatrice og herr Edoardo Mapelli Mozzi har kalt sin datter Sienna Elizabeth Mapelli Mozzi», står det under et bilde av to små fotavtrykk.

I innlegget skrives det også en hilsen fra de nybakte foreldrene, som opplyser om at alt står bra til.

Med en hyllest til dronningen

I følge People.com er mellomnavnet «Elizabeth» en hyllest til bestemoren til prinsessen, dronning Elizabeth (95).

BARNEBARN: Prinsesse Beatrice er et av barnebarna til dronning Elisabeth II. Her er de sammen med Edoardo Mapelli Mozzi og hertug av Edinburgh, Philip.

Prinsesse Beatrice og forretningsmannen Edoardo Mapelli Mozzi giftet seg i 2020 i en privat seremoni i Windsor. Dette er parets første barn sammen, men Mapelli Mozzi har sønnen Christopher på fem år fra et tidligere forhold.

– Hennes kongelige høyhet og barnet hennes har det bra begge to, og paret gleder seg til å presentere datteren sin for storebroren Christopher Woolf, meldte Buckingham Palace på deres hjemmeside da nyheten om babyen kom.