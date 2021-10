Varslet av naboen: – Det er helt forferdelig

Svorkås var ikke hjemme da en bekk i området ikke lenger klarte å ta unna alt vannet fra det kraftig nedbør siste tiden.

– Det var naboen som ringte meg om at det var mye vann, så da heiv jeg meg i bilen og kjørte hjem.

Han sier videre at nedbøren er 10-15 cm fra å nå kledningen til huset, og at han ikke kommer inn med det første.

Det var Sarpsborg Arbeiderblad som omtalte saken først.

– Kommer det mer regn nå, så går det lenger opp. Blir det mer vann i bekken, så kommer det til å renne inn. Det er rene elven nå. Vi får se hvordan det går.

– Hva tenkte du da du fikk beskjeden?

– Jeg tenkte at nå blir det mye vann som kommer over alt. Det har skjedd før, men da kom det ikke inn. Det er forferdelig altså, og det renner forbi huset enda, sier Svorkås.

Svorkås forteller at det ikke er mye han kan gjøre, men at han nå prøver å komme i kontakt med forsikringa.

Se dronevideo av oversvømmelsene:

Mye nedbør

– Det er regn og overvann og mye nedbør som gjør at bakken blir mettet, også trenger det inn i kjellere. Det kommunale nettet er også såpass overbelastet at det ikke klarer å ta unna, sier vaktleder for 110-sentralen i Øst Lars Erik Robertsen til TV 2.

Vaktlederen sier han ikke har oversikt over hvor mange hus som har fått vann inn.

– Vi har hatt en god mengde siden i dag tidlig. Det er både i kjellere og i private hus, samt noen kontorlandskap. Det er også bekker som har blitt overfylt, som som igjen har ført til stengte veier, sier Robertsen.

Robertsen sier at dersom folk skulle være uheldig å få vann inn i huset, så er det en ting som gjelder.

– Da må man prøve å få ting opp fra vannet, og redde det man kan redde. Eller så må man prøve å lede vann vekk fra boligen, sier vaktlederen.

ØSTFOLDBANEN: Flom ved Skjeberg Stasjon i Sarpsborg. Midt mellom Sarpsborg og Halden. Foto: Jan-Petter Dahl / TV 2

Togstrekning er stengt

Vannmassene i området fører også til at Østfoldbanen er stengt lørdag formiddag, melder Bane Nor på sine nettsider.

Når TV 2 snakker med pressevakt Olav Nordli i BaneNor like før klokken 14.30, er strekningen mellom Sarpsborg og Halden fortsatt stengt.

– Det er vann i sporet, og vann på et teknisk rom ved stasjonen. Vi krysser fingrene for at noe av teknikken ikke har blitt ødelagt. Jeg kan foreløpig ikke gi noen prognoser for når vi åpner opp igjen, sier Nordli.

Pressevakten opplyser at togene som vanligvis går til Halden snur i Sarpsborg, også vil det settes opp busser mellom Sarpsborg og Halden.