Kritisk til Håndballforbundet: – De har latt Berge gjøre som han vil

Håndballguttas landslagssjef Christian Berge ble irettesatt av styret i Norges Håndballforbund etter å vært aktiv i storsatsingen til Kolstad.

Rivaliserende klubber har ment at Berge har hatt en uakseptabel dobbeltrolle. Den samme konklusjonen falt forbundsstyret ned på etter å ha vært i møter fredag og lørdag.

Håndballforbundet nekter Berge å kombinere landslagsjobben med en stilling som trener i Kolstad. Trondheim-klubben ønsker Berge som trener i sitt ambisiøse prosjekt, som inkluderer å hente hjem flere av landslagsstjernene.

Håndballpresident Kåre Geir Lio uttalte lørdag at Berge selv har vært aktiv i Kolstads rekruttering av spillere.

Styreleder i Runar, Jørn-Magne Johannessen, mener Håndballforbundet selv har stor skyld i at saken har oppstått.

– Fordi de har latt Berge gjøre som han vil, hele tiden. De har for eksempel latt Ole Martin Viken være fysisk trener for landslaget og Kolstad. De har latt Berge få lov til å delta på treninger med Kolstad. De har latt Berge få lov til å coache Kolstad i seriekamp. Så de har ikke lyttet til klubbene i norsk topphåndball noen gang, sier Johannessen til TV 2, som også er styremedlem i Norsk Topphåndball.

– Det pleier å være en sammenblanding av flere ting. Dette er innenfor gjeldende bestemmelser. Viken er for eksempel bare en deltidsstilling. Han har anledning til å jobbe andre plasser. Christian har drevet med coaching i Kolstad, som han også gjort i Elverum og i andre klubber. Det er en del av det han har mulighet til, svarer håndballpresident Lio overfor TV 2.

– Det har ikke vært noe «issue» i det hele tatt og er innfor det Christian kan gjøre i sin arbeidsavtale for utvikling både av den ene og den andre klubben og seg selv, sier Lio.

Norsk Topphåndball skal ha et styremøte mandag for å diskutere saken, og komme med en eventuell uttalelse.

– De vet best selv - mener de selv - og ønsker ikke å høre på toppklubbene, til tross for at toppklubbene sitter med mye større ekspertise enn håndballforbundet når det gjelder topphåndball og drift av klubber. De er egenrådige og kjører sitt løp. De har på en måte lagt opp til dette selv, sier Johannessen.

– Har du tillit til Berge som landslagssjef?

– Kan ikke uttale meg om tillit nå, det kan jeg gjøre om et par dager når det er styremøte. Men jeg synes det er trist at vi er i denne situasjonen, for det er ingen tvil om at Berge skal ha stor ære for framgangen til landslaget de siste årene. Det kan ingen ta fra ham, derfor er det trist at vi er kommet i en slik situasjon.

– Føler du deg trygg på at det Berge har erkjent, ikke skal gjenta seg?

– Nei. Det er jeg ikke trygg på, svarer Johannessen kontant.

Lio mener forbundet lytter til toppklubbene.

– Vi lytter til toppklubben hele tiden og gjør mest mulig slik at flest mulig har det så bra som mulig. Det at de ulike toppklubbene har ulike behov, får de heller snakke om seg imellom, sier håndballpresidenten.

Christian Berge har foreløpig ikke besvart TV 2s henvendelser om saken.

I en uttalelse på forbundets nettside sier Berge at han har respekt for styrets konklusjon og at han tar denne til etterretning.

– Jeg har samtidig forståelse for at det har blitt uklarhet rundt min rolle i enkelte sammenhenger i denne prosessen. Dette beklager jeg og det burde ikke skjedd. Mitt engasjement i denne prosessen er også drevet av de planer Kolstad har for fremtiden, noe jeg mener vil styrke både REMA 1000-ligaen og landslaget og dermed også oppmerksomheten til norsk håndball. Jeg kan imidlertid love at jeg har vært, og vil være, 100 prosent fokusert på rollen som landslagssjef så lenge jeg er under kontrakt med Norges Håndballforbund, sier landslagssjef Christian Berge i uttalelsen.