Stilnet Old Trafford og feiret som Ronaldo: – Verdensklasse!

Ronaldo kom inn fra benken, men måtte se at Manchester United kun fikk med seg ett poeng mot Everton på Old Trafford.

Manchester United – Everton 1-1:

Anthony Martial, som har fått massiv kritikk for sin innsats og til tider har vært utskjelt av fansen, dundret Manchester United i ledelsen like før pause mot Everton. Han scoret etter en lekker målgivende pasning fra Bruno Fernandes.

Men Andros Townsend stilnet Old Trafford da han utlignet til 1-1 etter en briljant kontring i det 64. minutt. Målet kom like etter at Manchester United hadde hatt corner på motsatt banehalvdel. Etter scoringen kopierte Townsend Ronaldos berømte feiring.

Townsend sier til BT Sport at han gjorde det av respekt for superstjernen.

– Denne fyren er forbildet mitt. Jeg vokste opp med å så på han, og jeg brukte timevis på trening for å prøve å gjøre som han, men jeg trenger kanskje mer trening på feiringen hans.

Ekspertene lot seg imponere over det Everton viste mot Manchester United.

– En kontring i den ypperste verdensklasse, konkluderte TV 2-ekspert Nils Johan Semb.

Super-kontringen sørget for at oppgjøret endte 1-1. Everton fikk et resultat de kan være godt fornøyd med, mens Ole Gunnar Solskjær og Manchester United måtte gå slukøret i garderoben.

Martial scoret etter klassepasning fra Fernandes

Ole Gunnar Solskjær valgte å hvile toppscorer Cristiano Ronaldo fra start, og startet med Edinson Cavani på topp mot Everton. Det var forøvrig første gang siden mai 2007 Ronaldo måtte starte en Premier Leauge-kamp på benken, ifølge Opta.

Manchester United viste både energi og selvtillit i første omgang, og skapte en rekke sjanser. Ronaldo-erstatteren Cavani var svært nære å sende rødtrøyene i ledelsen da han kom til avslutning med hodet etter 20 minutters spill. Jordan Pickford reddet mesterlig.

Men Manchester United måtte vente helt til to minutter før pause før de fikk scoringen de hadde jaktet på. Anthony Martial, som har fått mye kritikk for sin innsats de siste sesongene, gjorde ingen feil da Bruno Fernandes lekkert la ballen til rette for franskmannen innenfor 16-meteren.

– Det var en fantastisk pasning fra Fernandes, og så var det så hardt, presist og bestemt av Martial. En klassescoring, sa TV 2-ekspert Nils Johan Semb om Martials scoring.

– Martial er tilbake. Men legge merke til hvordan assistkongen Bruno Fernandes la ballen til rette for ham før scoringen, sa TV 2-kommentator Øyvind Alsaker.

Stilnet Old Trafford

I det 55. minutt gjorde Cristiano Ronaldo seg klar til å komme innpå. Stjernen med det ikoniske draktnummer syv kom inn for Cavani. Samtidig kom Jadon Sancho inn for målscorer Martial.

Det var full jubel på tribunen da Ronaldo entret banen.

Men jubelen stilnet raskt da taktikken til Benitez fungerte utmerket. Everton kontret på briljant vis i det 64. minutt etter United hadde hatt corner, og Andros Darryl Townsend satte effektivt inn 1-1-scoringen på Old Trafford. Etterpå jublet han som Ronaldo foran de tilreisende Everton-supporterne.

– En verdensklassekontring. Det går så fort, og det er bare hylle, slo Semb fast etter 1-1-scoringen.

20 minutter før slutt kom også Paul Pogba inn for United, da Fred ble tatt av banen. Heller ikke det byttet hjalp Solskjærs United nevneverdig.

For fem minutter før slutt mistet Jadon Sancho ballen utenfor 16-meteren, og Mina fikk ballen i nettet. Men dommeren brukte VAR og annullerte for offside.

Manchester United klarte aldri å få inn seiersmålet. Oppgjøret endte 1-1 på Old Trafford.