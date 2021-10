En av høstens virkelig store bilnyheter kommer fra BMW og heter iX. Vi snakker elektrisk SUV, som størrelsesmessig er ganske lik deres X5.

Bilen kommer i to varianter: iX xDrive40 og iX xDrive50. Forskjellen er størrelsen på batteripakken og effekten på elmotorene. xDrive40 har rekkevidde på over 400 kilometer og rundt 300 hk. xDrive50 har rekkevidde på mer enn 600 kilometer – og får over 500 hk.

Startprisene er henholdsvis 649.000 kroner og 799.000 kroner – mens godt utstyrte "Fully Charged"-kampanjemodeller kommer på 795.000 og 935.000 kroner.

Da salget åpnet tidligere i år, var responsen enorm. BMW bekreftet at de aldri før hadde fått inn så mange ordre som de gjorde den første dagen.

BMW har dratt på designmessig her, fronten er ett av flere særpregede elementer.

Den første er registrert

Det er ennå en stund til vi får se noe særlig antall av iX på norske veier, men det aller første eksemplaret er nå i landet.

– Vi registrerte vår første bil for et par uker siden. Den brukes til intern opplæring og testing, forteller Marius Tegneby som er kommunikasjonsdirektør i BMW Group Norge.

De som har kjøpt iX må imidlertid belage seg på å vente litt til:

Høy kvalitetsfølelse i interiøret, her er det også utstrakt gjenbruk av materialer.

Må vente til neste år

– De første kundene får sine biler omtrent samtidig med lanseringen som begynner 11. november, opplyser Tegneby.

Først ut her er xDrive40. BMW lover at de som bestiller nå, får bilen sin i 2021. xDrive50 er lengre unna. Her skal de første kundene etter planen få bilene sine andre halvår 2022, da snakker vi tidligst til sommeren neste år.

iX går inn i en bilklasse med konkurrenter som Audi e-tron, Mercedes EQC og Jaguar i-Pace. Biler som Tesla Model X og Poersche Taycan Cross Turismo appelerer også til en del av de samme kundene.

De første norske kundene får bilene sine rund 11. november, det er venter store leveringer av biler til Norge før nyttår.

Vil støte noen fra seg

Vi i Broom har allerede testet iX, i Tyskland. Her er noe av det redaksjonssjef Vegard Møller Johnsen skriver om bilen

iX vil lokke til seg en hel rekke elbil-skeptikere. Det er mange potensielle BMW-kunder som i dag sitter på en X5 eller X6, som har ventet på at nettopp en større, elektrisk SUV fra "riktig" merke, skulle dukke opp.

Den har et utseende som nok vil støte noen fra seg. Men de som tør, får en bil som i alle fall ikke er kjedelig å se på.

Video: Bli med på kjøretur i nye BMW iX