Ekstremvær truer sykkelritt: - Forberedt på et helvete

Se Lillehammer GP på TV 2 Play og TV 2 Sport 2 lørdag fra kl.12!

Regnvær og kraftig vind på Østlandet skaper hodebry for arrangøren av Gylne Gutuer.

-Vi følger med på værvarslet, men foreløpig fortsetter vi uten å gjøre noen forandringer, sier rittdirektør Anders Eia Linnestad til TV 2 lørdag formiddag.

Søndag er det utstedt gult nivå, faregrad 2, og flom- og jordskredvarsel på Østlandet ettersom enorme regnmengder opp mot 60-70 mm på 24 timer kan føre til flom i små og mellomstore vassdrag.

-Det er såpass ja, det var jeg ikke klar over, er Syver Wærsteds umiddelbare reaksjon da TV 2 spurte om værforholdene som venter rytterne søndag.

- Sykkelsporten er kjent for å kjøre sykkelløp i ganske ekstremvær, så det overrasker meg ikke dersom det blir kjørt i ekstremvær. Vi er klare uansett, smiler Uno-X-rytteren.

Vurderer endringer

Mye regn den siste uken kombinert med regnmengdene som ventes søndag, er det ventet noen jordskred- og flomskredhendelser på Sør- og Østlandet.

Derfor åpner rittdirektør Eia Linnestad opp for å gjøre endringer i Norges svar på Strade Bianche dersom de krevende værforholdene truer gjennomføringen av grusrittet.

-Det er klart at skulle det være helt håpløst i morgen må vi gjøre noe grep. Det kan være tema å legge om løypen i verste fall, sier Linnestad som understreker at det ikke er aktuelt å avlyse enn så lenge:

-Vi har folk i løypene hele døgnet for å følge med. Siste tidsfrist for å endre løypen eller avlyse er i morgen tidlig. Foreløpig er det god drenering, men det er et grusritt og det vil være krevende, innrømmer han.

-En grense

TV 2s sykkelkommentator Magnus Aarre er spent foran Norges svar på Strade Bianche.

-Under slike forhold kan det bli et spinnvilt sykkelritt. Det blir episke bilder, det kan bli farlig, og det blir veldig underholdende for TV-seerne. Så er det samtidig en grense for hvor mye vær man kan sykle i, men jeg stoler på at erfarne folk som Linnestad har kontroll på dette, sier han.

-De som er redd for regn vil aldri nå opp i et slikt ritt. Her er det kun de tøffeste av de tøffe som kommer i mål. Jeg holder en knapp på Coop-guttene Tord Gudmestad og Eirik Lunder, fortsetter Aarre.

Opprinnelig skulle rittet vært arrangert tidligere i år, men arrangøren utsatte rittet som følge av daværende karantenebestemmelser i Norge.

Nå truer ekstremværet gjennomføringen i stedet.

-Det blir kult med mulig ekstremvær og grusritt i morgen eller hva, Wærsted?

-Vi er forberedt på et helvete. Vi får se hvordan det går, sier Uno-X-rytteren foran Gylne Gutuer, som sendes på TV 2 søndag 0845, som en oppladning til Paris-Roubaix.

Allerede lørdag starter Uno X Development Weekend med TV 2 Sport 2-sendte Lillehammer GP med målgang på Hafjell.

-Det er fem grader på toppen av Hafjell. Og det regner og blåser. Det blir derfor et hardt sykkelritt i dag også. Men nå er det klatregeitene som får skinne. Og Idar Andersen fra Uno-X og Ådne Holter fra Lillehammer CK er blant de største favorittene, sier Magnus Aarre.