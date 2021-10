Sykkelstjerner i full krangel etter VM-fiasko

Det er full fyr i den belgiske leiren etter VM. Hjemmenasjonen var den store favoritten sist helg, men mannen alle snakket om i forkant - Wout Van Aert - skuffet stort med en 11. plass i Leuven.

Nå er oppvasken i gang. Og den foregår i full offentlighet.

Foran søndagens Paris-Roubaix er dette det store samtaleemnet, ved siden av de tøffe værforholdene som venter på den beryktede brosteinen.

Forbannet på landsmannen

På torsdag fortalte Remco Evenepoel i programmet Extra Time Koers at han hadde beina til å vinne VM og fortalte der hvorfor han ikke fikk muligheten til å sykle for sine egne gullmuligheter.

– Det var meget uklart hva som var forventet av meg. Jeg sa også rett ut at jeg kunne vinne, men jeg fikk ikke muligheten, sa det belgiske stjerneskuddet til TV-stasjonen Sporza.

Han ble kronet som den største belgiske helten etter VM, til tross for Jasper Stuyvens 4. plass. Evenepoel satt foran gjennom hele dagen, fremsto som den sterkeste rytteren, men hadde ikke krefter igjen mot slutten.

Nå er Van Aert på plass i Frankrike, der starten av Dronningen av klassikerne går i Compiegne søndag morgen. Etter å ha testet brosteinen ble Van Aert konfrontert med uttalelsene fra sin landsmann, som sykler for QuickStep.

– Remcos uttalelser gjør meg forbannet, sa Jumbo-Visma-stjernen - som også har vært inne og «liket» kritikk mot Evenepoels utspill på sosiale medier.

– Jeg hadde forventet at det skulle være kritikk etter at vi ikke vant, men jeg synes ikke det er smart av en fra innsiden av laget å helle bensin på bålet, fortsatte Van Aert.

Legende-kritikk

Allerede før VM-fellesstarten var den belgiske legenden Eddy Merckxs ute og kritiserte Evenepoels evner som lagspiller og mente at han aldri burde vært tatt ut på laget når de skulle sykle for en klar kaptein.

– Jeg synes at Remco sa mye mer på Extra Time Koers enn han sa på taktikkmøtet. Der var han enig i planen som ble lagt. Han hadde snakket i ukevis om hvor mye han så frem til dette. Da synes jeg det er veldig merkelig at han plutselig tar en 180-graders u-sving, sier han til Cyclingnews.

Nettstedet skriver videre at mange har pekt på at Evenepoel skulle hatt en beskyttet rolle i VM, slik at han hadde hatt krefter igjen i finalen. 21-åringen hevdet at han var fortalt at han skulle gå etter angrep, noe han også gjorde allerede med 180 km igjen av VM-fellesstarten. Van Aert sier på sin side at dette ikke var en del av planen og at landsmannen aldri skulle gått i brudd så tidlig i rittet.

– Det var definitivt ikke en del av taktikken, sier han.

– Remco skulle være den som var der mot slutten for meg og Jasper. Han tok valget om å gå i front så tidlig, selv om intensjonen var at vi skulle sykle defensivt. Det plager meg. Vi kunne ikke kalle ham tilbake på dette tidspunktet, for det var ingen radio i VM og fansen laget så mye lyd at det var umulig å få kontakt med noen som lå tre plasser foran deg.

Ingen duell i Roubaix

I Paris-Roubaix blir det imidlertid ingen duell mellom de to. Evenepoel er i Italia for å fullføre sesongen, mens Van Aert nok en gang blir trukket frem som en av de store favorittene, til tross for at han bare har en 13. plass som beste resultat, i 2018.

– Det kommer til å bli et kaos når brosteinene er våte. Jeg er ikke blant dem som ser frem til et vått Roubaix. Det er farlig allerede i utgangspunktet og jeg trenger ikke flere ting som gjør det ekstra utfordrende.

Paris-Roubaix ser du på TV 2 søndag kl 13. Men allerede 0845 starter supersøndagen med grusrittet Gylne Gutuer på samme kanal.