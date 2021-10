Tar kraftig oppgjør med gutta: «Du driter ut oss alle»

«Jeg har ikke lyst på sex lengre», skrev tidligere realitydeltaker Maria Moen Nordli i en kronikk som ble publisert på TV2.no forrige helg.

Teksten skapte et voldsomt engasjement, og har blitt lest over 300.000 ganger.

– Visste du at hvis en mann finner deg attraktiv, så tror han at det er fritt frem? Det er akkurat som at han tror han kan si, gjøre og oppføre seg hvordan han vil, behandle deg og kroppen din akkurat sånn som han selv vil – kun i kraft av at han ønsker det selv …fordi han synes du er digg, skrev Moen Nordli.

Nå får hun støtte fra flere.

– Det er vår jobb

I et innlegg, som først ble publisert hos debattplattformen Jeune, skriver artist Hasnain P. Raja at alle gutter har et ansvar for å stoppe «creepen» i vennegjengen.

Til TV 2 sier Raja at han ved flere anledninger har måttet gripe inn, etter å ha observert ufine menn på byen.

Han har også utgitt seg for å være kjæresten til fremmede jenter, nettopp for å hindre ubehagelige situasjoner.

– Det er vår jobb som menn å ta tak i det emnet der. Vi kan ikke legge alt på jentene. Det er ikke deres feil at de blir overfalt, klådd på og sett på. Det er vi som må bli stilt til ansvar, sier han.

STØTTE: Maria Moen Nordli sin kronikk skapte et voldsomt engasjement. Hun får full støtte fra Hasnain P. Raja. Foto: Petter Sørum Johansen / TV 2

I likhet med Moen Nordli sin kronikk, har også Raja fått mange tilbakemeldinger.

– Da jeg skrev det jeg skrev, prøvde jeg å få ut min mening i håp om at andre skal være enige. Men det er mange som er uenige, og det skremmer meg, sier han.

– De tror det er greit

Artisten sier at de gangene han har valgt å gripe inn, har det blitt dårlig stemning. Men den kampen er Raja villig til å ta.

– De er på et utested og koser seg, og med en gang de finner en jente attraktiv, så tror de at det er greit, sier han.

Moen Nordli sier det ikke er tvil om hvor tydelige jenter er.

– Dette er i stor grad et manneproblem, og de må tørre å stå i gjengen å være upopulær i fem minutter fordi de sier fra og setter grenser. For vi jenter gjør det hele tiden, sier hun.

Raja er enig med den tidligere realitydeltakeren.

– Uansett om ikke alle karer er sånn, så burde alle bli holdt til ansvar. Fordi det er vi som kan gjøre noe med problemet. Vi kan steppe inn og si til kompisen: «Nå driter du oss alle ut».

– Kvinner har alltid rett

Artisten gir selv sin egen mor æren for sine verdier.

– Mamma har vokst opp med fem søstre, og har lært meg kvinneverdier. Vi har snakket om dette siden jeg var liten, og jeg har blitt fortalt at kvinner alltid har rett også har jeg levd etter det, sier Hasnain.

Moen Nordli understreker hvor viktig det er at temaet snakkes om fra tidlig alder.

– Jeg tror alle mødre ønsker at sønnene dere skal behandle kvinner godt, men det er viktig at det blir snakket om på alle arenaer. Vi må kvele den machokulturen som sier at jo flere du ligger med, jo mer mann er du.