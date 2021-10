Fulle glattceller: – Det har blitt drukket umulige mengder

– Det har blitt drukket umulige mengder, sier vakthavende politibetjent, Johan Ljung til Göteborgs-Posten.

Onsdag åpnet Sverige opp, og det ble advart om norsk kaos. Til tross for at de prøvde unngå å miste kontrollen fylte alle glattcellene i Göteborg seg opp før klokka 03.00, slik at flere celler måtte åpnes opp.

– I et normalt tilfelle klarer vi oss med Skånegaten, men det er helt fullt der, så vi har måttet åpne opp i Mölndal også.

Det skal ikke ha dreid seg om alvorlige voldsforbrytelser, men noe oppstyr.

– Helgeinnsatsen var litt større, og jo mer vi er ute, jo mer finner vi. Likevel er det veldig mange som ikke har klart å ta vare på seg selv i kveld, sier Ljung.

Fyll andre steder også

I Västmanland, Uppsala og Gävleborg har politiet satt totalt 50 mennesker i en beruset celle i løpet av natten, melder politiet på sine nettsider.

I Stockholm har politiet pågrepet 50 personer på grunn av rus i løpet av natten.

– Vi bedømmer at det har vært en vanlig helgekveld. Mange mennesker ute, men det har vært stille, sier Ola Österling, pressekontakt i Stockholm-politiet.