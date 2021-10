700.000 koronadødsfall i USA

Antall koronarelaterte dødsfall i USA har nå passert 700.000. Det er et like høyt antall som innbyggere i hovedstaden Washington.

Det tok tre og en halv måned fra dødstallet gikk fra 600.000 til 700.000, viser tall fra Johns Hopkins-universitetet.

Spredningen av den mer smittsomme deltavarianten blant den uvaksinerte delen av befolkningen, er en av drivkreftene bak økningen, melder nyhetsbyrået AP.

Koronavaksiner har vært tilgjengelig for alle amerikanere i nærmere seks måneder. Likevel har rundt 70 millioner amerikanere latt være å vaksinere seg, noe som skaper grobunn for deltavarianten.

Det frustrer helsepersonell og helsemyndigheter.

– Hvis du ikke er vaksinert eller har beskyttelse mot naturlig infeksjon, vil dette viruset finne deg, sier Mike Osterholm, som er direktør for Universitetet i Minnesotas senter for sykdomsforskning, ifølge AP.

Nedgang i smittetall

En nedgang i smittetilfeller de siste ukene har gitt flere sykehus som har jobbet på sprengt kapasitet litt pusterom.

I begynnelsen av september var over 93.000 koronapasienter innlagt på sykehus samtidig. Nå ligger tallet på rundt 75.000. Antall nye smittetilfeller er nå nede på rundt 112.000 per dag, et fall på rundt en tredel i løpet av de to og en halve ukene.

Antall koronarelaterte dødsfall faller også, fra rundt 2.000 per dag for en uke siden, til nå å være rundt 1.900 per dag.

– Det er gode nyheter vi begynner å se kurvene gå nedover, sa Anthony Fauci, ekspert på smittsomme sykdommer. Han understrekte at nedgangen i smittetall ikke er noen god unnskyldning for å la være å vaksinere seg.

Flere av statene nord i USA sliter fortsatt med høye smittetall og fulle sykehus, skriver AP.

Vil vaksinere alle skolebarn

Californias guvernør Gavin Newsom planlegger å innføre krav om koronavaksine for skolebarn på alle trinn.

Det er første gang at myndighetene i en amerikansk delstat varsler et slikt krav for elever ved alle barne- og ungdomsskoler.

Californias guvernør Gavin Newsom presenterte fredag en plan for obligatorisk vaksinering av skolebarn, som den første delstaten i USA. Arkivfoto: AP / NTB

Newsom vil iverksette planen straks koronavaksinen får endelig godkjennelse fra amerikanske myndigheter til bruk på barn i alle aldre.

Hittil har de føderale helsemyndighetene godkjent vaksinen for personer over 16 år, mens det er gitt nødgodkjenning til 12- til 15-åringer.

Delstaten California vil kreve at elever fra sjuende til tolvte klasse tar vaksinen i både private og offentlige skoler straks den har fått endelig godkjenning.

Delstaten vil også kreve vaksinering av barnehage- og skolebarn etter at en endelig godkjenning foreligger for barn i alderen 5 til 11 år, opplyser Newsoms kontor fredag.

(©NTB / TV 2)