Birgit Skarstein avslører ny kjæreste

Det forteller Skarstein i et intervju med lokalavisa iLevanger, hvor 32-åringen letter på sløret om fremtidsplanene.

- Kjæresten min skal ut i turnus om et par år og jeg har lansert ideen for at han kan søke seg turnusplass i Levanger - og han var ikke fremmed for saken. Så det diskuteres om det kan bli aktuelt å flytte hjem igjen, forteller hun i intervjuet.

Skarstein, som rodde seg til gullmedalje under Paralympics i august, er oppvokst i Levanger og i intervjuet snakker hun altså om mulighetene for å flytte tilbake til hjemkommunen.

LYKKELIG: Birgit Skarstein vant suverent gull i under Paralympics i Tokyo. Foto: Torstein Bøe

Brøt forlovelsen

I 2019 kom nyheten om at Skarstein og forloveden Martin Sletten ikke lenger var et par. Det avslørte hun selv på sin Instagramkonto.

– Martin og jeg er et godt team, men vi har bestemt oss for å ikke lenger være kjærester. Vi har hatt fire fantastiske år, mye gøy og jobbet godt sammen. Vi er veldig glade i hverandre, og takknemlige for alt vi har fått gjort og oppleve i lag. Dette eventyret ville vi ikke vært foruten, skrev hun den gang.

Nå smiler lykken på ny, både på jobb og på hjemmebane.

Etter gullmedaljen i Tokyo forteller hun i et intervju med God morgen Norge om mulighetene for vinter-OL i Beijing.

– Det kan være mulig. Jeg holder døra på gløtt og så skal jeg sette meg ned og se hvordan jeg skal prioritere vinteren, fortalte en hemmelighetsfull Skarstein.

God kveld Norge har ikke lykkes i å få en kommentar fra Skarstein på saken.