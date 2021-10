Bekymret for normalisering av psykedelisk sopp: – Svært negative bivirkninger

Magnus Slagsvold Støre, sønn av påtroppende statsminister Jonas Gahr Støre, forteller under et Skavlan-intervju åpenhjertig om sin opplevelse med psykedelisk sopp. Slagsvold Støre sier opplevelsen han hadde med stoffet som 19-åring var med på å forandre hvordan han så på livet.

Mens Støre roser opplevelsen opp i skyene, er Norsk Narkotikapolitiforening klar på hva loven sier om stoffet.

– De fleste hallusinogene stoffer omhandles som narkotika i norsk lovgivning, og grunnen til det er jo at man ved å ha dette forbudet får en normdannende effekt som gjør at mange velger å avstå fra bruk, altså at det har en forebyggende effekt, sier Jan Erik Bresil, styreleder i Norsk narkotikapolitiforening, til TV 2.

Økt interesse

Foreningen har ca. 3500 medlemmer fra Politiet, Tollvesenet, Påtalemyndighetene, Kriminalomsorgen og Forsvaret. Den siste tiden har Bresil og de andre medlemmene merket at psykedelisk sopp får stadig mer omtale.

– Våre medlemmer melder tilbake igjen at de i den siste perioden har sett en økning i interessen for slike hallusinogene stoffer, og det gjør oss bekymret. Veldig ofte når de møter på dette her i sin daglige jobb, så er det i forbindelse med irrasjonelle handlinger man har begått i slik rus, forteller Bresil.

Når TV 2 viser Bresil intervjuet med Slagsvold Støre, er han tydelig på at han kommenterer psykedelisk sopp på et generelt grunnlag, heller enn det spesifikke Skavlan-intervjuet.

– Generelt er det utrolig viktig at vi får en balansert dekning når det gjelder de virkningene som enkelte ønsker å fremheve og de skadevirkningene som narkotiske stoffer har, sier styrelederen.

Kan være farlig

Han får støtte fra Sturla Johansen, som er seksjonsleder i RusInfo. Johansen påpeker at man ikke kan overdose av psykedelisk sopp, men stoffet blir ikke ufarlig av den grunn.

– Det som er farlig her er det som kan skje under rusen, du mister virkelighetsoppfatningen og kan oppføre deg deretter, sier Johansen.

Fleinsopp kan ha svært negative bivirkninger, advarer Norsk Narkotikapolitiforening.

Slagsvold Støre beskriver sin opplevelse med psykedelisk sopp som en «sterk åpenbaring» Johansen i RusInfo advarer mot å male glansbilder av psykedeliske opplevelser.

– Det jeg er bekymret for er den oppmerksomheten stoffet får og at det blir fremstilt som om dette kan være en fantastisk opplevelse for alle. For det er absolutt ikke tilfelle, understreker Johansen.

Han får støtte fra Bresil i Norsk Narkotikapolitiforening, som påpeker at psykedelisk sopp kan ha «svært negative bivirkninger». Foreningen jobber aktivt med å få frem dette budskapet, og styrelederen kommer med en klar oppfordring:

– Vi ønsker å nå ut til foreldre og andre som er rollemodeller for unge. En bekymring som våre medlemmer har, er at narkotika normaliseres i et bredere lag av befolkningen. Det er utrolig viktig at de som er rollemodeller for våre barn, tar et tydelig standpunkt og gjør det enkelt for barna og si nei til narkotika.