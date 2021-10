«Paradise»-Kristiane fikk diagnosen som endret alt: – Kom som et sjokk

GOD KVELD NORGE (TV 2): Kristiane Seglem (22) fra «Paradise Hotel» fikk diagnosen ADHD for et år siden. Da ble kunsten redningen, i dag er det et levebrød.

I et lite studio i Oslo tilbringer Kristiane Seglem mesteparten av tiden mellom spraybokser og lerret. Her får hun et kreativt utløp for tanker og rastløshet.

– I august i fjor ble jeg diagnostisert med ADHD, noe som kom som et sjokk for meg. Så begynte jeg raskt etter det med kunst og maling og fant ut at dette kanskje var noe for meg. Det føltes naturlig for meg og ting falt på plass, forteller 22-åringen når God kveld Norge møter henne for en prat.

Fikk enorm respons

FRA HOBBY TIL LEVEBRØD: 22-åringen jobber for å gjøre klart til sin første utstilling. Foto: Marie Lie Myklebostad.

Seglem forteller at hun alltid har vært av den rastløse og kreative typen. Skolen gikk fint, men hun undret seg over hvorfor konsentrasjonen til tider ikke var på topp, og hvorfor hun irriterte seg over småting i hverdagen.

– Nå har jeg en forklaring på det. Jeg har roet meg ned, forteller hun.

Etter utredning for ADHD falt det meste på plass. I oktober samme år malte hun sin første genser og opprettet en Instagram-profil for kunsten. Responsen var enorm.

– Jeg tenkte «dette er en følelse jeg aldri har hatt før», og med ADHD er mestringsfølelse noe du ikke har. Det var en syk følelse, det føltes veldig viktig, forteller hun.

I dag jobber 22-åringen fra Egersund mot en kunstutstilling hun håper på å få til før jul.

– Min absolutt første utstilling, forteller hun stolt.

I tillegg er hun nå å se i sesong 15 av realityserien «Paradise Hotel».

PÅ TV: Seglem fikk en melding på Instagram om å delta i Paradise Hotel. – Jeg er et "ja"-menneske, forteller hun. Foto: Bjornar Posse Sandboe

– Hvordan tror du folk ser på deg som en kunstner når du er med på Paradise Hotel?

– Jeg tror det handler om å være seg selv, genuint. Jeg tror det er mange som går inn på Paradise som skal være en karakter eller selge sjela si, men skal det sitte, så må det være ekte, forteller hun.

Investerte alt hun eier i kunsten

I studio viser Seglem frem sine siste kunstverk, med sterke kontraster og sterke farger.

– Utfordringen i maling og kunst er, for meg, å tømme hodet og tankene fra alle fordommer og kreativitet, forteller hun og legger til:

– Med ADHD, for min del, så går ting veldig fort. Det er mye lag med ting som kjører samtidig.

– Hva er drømmen?

JOBBER: Seglem har investert alt i kunsten og tilbringer natt og dag i studioet. Foto: Marie Myklebostad

– Jeg vil ta kunsten så langt det kan gå, at jeg ikke setter noen restriksjoner for meg selv eller målene jeg vil oppnå. Tiden vil vise hva som skjer.

22-åringen satte utdanningen på vent og investerte alt hun eide i studio, spraybokser og lerreter.

– Jeg investerte livsstilen og pengene mine i dette. Det er lenge før jeg går i pluss, i hvert fall akkurat nå. Å få noe økonomisk gevinst har aldri vært målet. Da kunne jeg bare ha solgt ut og lagd på bestilling, forteller hun og avslutter:

– Men en dag blir det bra, veldig snart.

