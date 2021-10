Norges første stortingsrepresentant med hijab skal dele plass med Tybring-Gjedde

Fredag møttes det nye Stortinget for første gang. For SVs Marian Hussein ble det et første møte med hennes arbeidsplass de neste fire årene. 35-åringen er fersk på Stortinget, og også den første representanten som bruker hijab.

SVs Marian Hussein er fersk på Stortinget. Foto: Truls Aagedal / TV 2

Som ny representant er det noe å sette seg inn i, men hvor man skal sitte er heldigvis en relativt enkel sak. Landets 169 representanter har nemlig faste plasser, og sitter sammen to og to basert på fylke og stemmer i valget.

På spørsmål om hvem Hussein skal dele plass med de neste fire årene, svarer hun:

– Det er en mann som kanskje ikke kjenner så mange kvinner med hijab, sier SV-politikeren.

Kontroversielt stunt

Sidemannen heter Christian Tybring-Gjedde, og har i motsetning til Hussein lang erfaring fra Stortinget. Han har representert Fremskrittspartiet i 20 år, og gjorde seg bemerket under valgkampen da han ba en 15-åring ta av seg hijaben ved en av Frps valgboder.

– Jeg sier at den, den hijaben du har på hodet nå, det er noe du har fått hjemmefra. Det er fordi du skal være ærbar og dekke til håret. Det er hele poenget med det, sa Tybring-Gjedde til 15 år gamle Fatima.

Politikeren sa han kunne betale opptil 1000 kroner om Fatima tok av seg hijaben, men 15-åringen takket nei til tilbudet.

Christian Tybring-Gjedde drev valgkamp for Fremskrittspartiet i sommer. Foto: Annika Byrde/NTB

– Du kan ta det på igjen etterpå. Jeg bare utfordrer deg. Jeg vil se det vakre håret ditt, sa Tybring-Gjedde til elevene.

Opptrinnet vakte store reaksjoner, og mens Tybring-Gjedde selv forsvarte stuntet, tok partileder Sylvi Listhaug avstand fra hendelsen.

Håper å unngå flere kommentarer

SVs Hussein sier hun ser frem til å tilbringe de neste fire årene ved siden av Frp-politikeren, og håper de begge kan lære mye av hverandre i tiden som kommer.

– Jeg håper vi får lært hverandre å kjenne de fire neste årene, så andre kvinner med hijab kan slippe en del kommentarer og tilbud om penger, sier Hussein.

Marian Hussein sammen med partileder Audun Lysbakken og NRKs kommentator Lars Nehru Sand fredag. Foto: Ole Berg-Rusten/NTB

Nybegynneren understreker at hun først og fremst er opptatt av politikk heller enn sidemannen når hun begir seg ut på sin første stortingsperiode. Det var også

– Jeg tar den jobben jeg skal gjøre for borgerne i både Oslo og Norge på alvor. Jeg kommer til å kjenne ekstra på at det er noe jeg må gjøre skikkelig, og sikkert til å kjenne på en del nerver, sier Hussein.

Tybring-Gjedde ønsker ikke å si om han er fornøyd med plasseringen i Stortinget.