TV-profil innrømmer promillekjøring: – Jeg skammer meg

Viasat-profilen Daniel Høglund (35) er tatt av skjermen etter at han natt til torsdag ble tatt for promillekjøring.

– Dette er det vanskeligste jeg har gjort i hele mitt liv. Å skuffe så mange mennesker – ikke minst de jeg er glad i. Men det er på tide å innrømme overfor seg selv og andre at jeg ikke har kontroll, og at jeg trenger hjelp.

Slik starter Høglund et langt innlegg, som han postet på Twitter fredag kveld.

Bakgrunnen for innlegget er at han natt til torsdag ble stoppet av politiet, da han satt bak rattet på en bil med høy promille.



– Jeg vet ikke en gang hvor jeg skal begynne for å si hvor lei meg jeg er – hvor mye jeg skammer meg, skriver Høglund.

Det var VG som omtalte saken først.

– Verdens verste valg

Viasat-profilen skriver at han tok verdens verste valg da han satte seg bak rattet, på tross av at han hadde drukket alkohol.

– Jeg vurderte ikke konsekvens eller andre alternativer. Det er skremmende at min vurderingsevne er så svak - at jeg har så lite kontroll - at jeg ikke kan ta rasjonelle valg, skriver 35-åringen videre.

Beklager til alle jeg nå skuffer💔



Mest av alt er jeg skremt og skuffet over meg selv. Nå skal jeg jobbe meg gjennom mine personlige ting, og ta en pause fra alt.



Unnskyld, alle sammen. Jeg skammer meg skikkelig. pic.twitter.com/Yri5ueGpIa — Daniel Høglund (@ViaplayDaniel) October 1, 2021

Programlederen og sportskommentatoren opplyser at han er forberedt på at han mister førerkortet og er klart til å ta sin straff.

Ikke første gang

Han er svært lei seg for at han har skuffet så mange, både familien, vennene og arbeidsgiveren.

– Unnskyld, til alle dere jeg har skuffet, skriver den profilerte programlederen.

Nå skal 35-åringen bruke tiden framover til å søke hjelp for problemene sine.

– Jeg må tenke nøye gjennom om jeg noen gang vil ha troverdighet til å kunne fortsette i jobben, som har betydd enormt mye for meg de siste 15-årene, skriver han.

Dette er heller ikke første gangen Høglund har kjørt med promille. For tre år siden krasjet han en bil i Larvik med en promille på 1.92.

Han ble da dømt til 24 dagers fengsel og fikk en bot på 75000 kroner.

– Jeg var helt sikker på at jeg aldri noen gang skulle gjøre det samme dumme valget igjen. Hver eneste fiber i kroppen sa at jeg hadde lært av det jeg gjorde. Men det hadde jeg ikke, skriver han og legger til at han skammer seg over å være en person som setter andres liv i fare.

– Helt uakseptabelt

Sportssjef Kristian Oma i Nent Group sier til TV 2 at de har oversikt over Daniels situasjon og utfordringer, og tar dette veldig seriøst.

– Det som har skjedd er helt uakseptabelt, og vi har vært veldig direkte i vår dialog med ham rundt dette, sier Oma.

Sportsjefen sier videre at de krever at Høglund tar tak i sine problemer, og at de sammen har lagt en plan der de er enige om at han skal få profesjonell oppfølging.

– Han er nå tatt av skjermen inntil videre, og skal få tid til å håndtere sine problemer, sier Oma.