Patrick Kluivert til TV 2: Mener presset på Koeman ikke er rettferdig

MADRID (TV 2): Men den tidligere Barcelona-stjernen erkjenner at det ikke ser bra ut for landsmannens fremtid med tap mot Atlético Madrid.

– Det er en kritisk kamp. Hvis ikke Barcelona leverer et godt resultat der, så ser det ikke bra ut for Koeman. Men det er ikke rettferdig, spør du meg, sier Patrick Kluivert til TV 2.

Nederlenderen snakker om gamleklubben i blitsregnet på et La Liga-arrangement i Madrid dagen før stormøtet på Wanda Metropolitano.

Barcelona-manager Ronald Koeman er under enormt press etter en svak sesongstart, som onsdag ble toppet med 0-3-tap mot Benfica i Champions League, hvor Barcelona står med null poeng på de to første kampene.

Et samlet spansk pressekorps tar det for gitt at nederlenderen i praksis er ferdig som trener i klubben, men at det fremdeles jobbes med en erstatter

– Joan Laporta, presidenten, har det klart for seg. Han ønsker ikke at Koeman skal fortsette. Deres personlige forhold brøt sammen allerede forrige sesong, men det ble veldig tydelig denne sesongen at de ikke kunne jobbe sammen, sier Guillem Balagué, TV 2s La Liga-ekspert om situasjonen.

Eksperten mener resultat eller prestasjonen lørdag kveld ikke vil bety noe for Koemans fremtid. Presidenten er ferdig med nederlenderen og forhandler allerede med nye potensielle managere.

– Alle ser at situasjonen i Champions League ikke er bra. Null poeng på to kamper. Men i La Liga er de bare fem poeng bak etter seks kamper. Det er ingenting å være bekymret for der, mener Kluivert.

– Samtidig så må du begynne å vinne kamper for å få tilbake selvtilliten. Jeg tror de vil slå tilbake. De trenger tid. De er i en overgangsfase. Den beste spilleren i verden forlater laget. Han etterlater seg et stort hull. Vi må ha tålmodighet, men her i Spania er de ikke så gode på å være tålmodige, sier nederlenderen.

Lørdag kveld sitter en suspendert Koeman på tribunen i det majoriteten av spansk presse blir hans siste kamp som Barcelona-sjef.

– Hvis alt går bra i landslagspausen med den nye manageren, så vil han ikke få sjansen til å være i klubben noe lenger. Jeg tror ikke vi kommer til å se Koeman på Barcelonas benk noe mer, avslutter Balagué.

