Solskjær tar Sancho i forsvar: – Var det intervjuet gjort før onsdag?

Til tross for en svak start på Manchester United-karrien ble Jadon Sancho onsdag tatt ut i Englands tropp til den kommende VM-kvaliken. Nå forsvares han av Ole Gunnar Solskjær.

Etter å ha avsluttet Borussia Dortmund-karrieren med fem mål og like mange målgivende på sine åtte siste kamper, har de åtte første som Manchester United-spiller gitt null målpoeng for Jadon Sancho.

Men til tross manglende uttelling er 21-åringen en del av England-troppen som skal møte Andorra og Ungarn i VM-kvaliken. England-sjef Gareth Southgate innrømmer imidlertid at det trolig var ufortjent.

– Fortjener han å være i troppen sånn som han har prestert de siste ukene? Vel, sannsynligvis ikke, sier Southgate om valget av Manchester United-spilleren.

Det får Ole Gunnar Solskjær til å reagere.

– Var det intervjuet gjort før onsdag? Jadon var eksepsjonell. Han var elektrisk og supporterne elsket ham. Jeg tror han kjente den tilknytningen med supporterne, og det er det vi ønsker for han. Han var direkte, positiv og skapte trøbbel utallige ganger. Han har ikke scoret ennå, men den kvelden var han den Jadon vi kommer til å se mye av, sier Solskjær på fredagens pressekonferanse.

– Ingen bekymringer

Sancho spilte trolig sin beste kamp under Solskjærs ledelse mot Villarreal onsdag, uten at det ga uttelling i form av mål eller målgivende. Grunnen til at han stadig har tillit i England-troppen forklarer Southgate på denne måten:

– Vi føler at vi har investert i Jadon i en stund og vi tror han kan komme seg opp på et høyt nivå.

Det tror også Ole Gunnar Solskjær.

– Gareth har sagt at det er viktig at Jadon vet at de tror på ham. De har investert tid i ham, og han kommer til å bli en topp spiller. De gode prestasjoner kommer, sier Solskjær og fortsetter:

– Han har spillere her han kan lære fra, og han tilpasser seg vår måte å spille på. Når man har spisser som Cristiano (Ronaldo) og Edinson (Cavani) man kan lære av, samtidig som man har Mason (Greenwood), Jesse (Lingard) og Marcus (Rashford) som han spiller med på landslaget, så kommer han til å komme bra. Vi har ingen bekymringer, sier kristiansunderen.

Ikke plass til Greenwood

En som imidlertid har prestert meget godt denne sesongen er Mason Greenwood. 20-åringen står med tre mål på seks kamper i Premier League, men noen landslagssamling blir det ikke.

– Gareth hadde en samtale med Mason og familien. De kjenner til situasjonen og de vet han har veldig lyst til å spille for England, samtidig som Gareth vet at han bare er 20 år. Han skal bli en toppspiller både for England og Manchester United, og han må håndteres på riktig måte, forklarer Solskjær.

Sammen med blant andre Jude Bellingham, som var en del av Englands EM-tropp, ble Greenwood utelatt av troppen til den kommende samlingen.

– Vi må huske at disse spillerne fortsatt er i fysisk vekst, så vi må være veldig forsiktig med hvordan vi håndterer dem. Vi vil ikke overbelaste dem og vi må sikre at vi tar de riktige avgjørelsene. Vi hadde valgt dem om vi ikke hadde de langsiktige ambisjonene og planene vi har med dem, sier Southgate.

Greenwood har så langt startet samtlige Premier League-kamper for Manchester United denne sesongen, i tillegg til spill i både Champions League og ligacupen. Nå er Solskjær glad for at unggutten kan få seg en etterlengtet pause.

– Det gir oss en sjanse til å jobbe med formen hans, og det gir oss en sjanse til å gi han en pause. Han har spilt veldig, veldig godt, i mange kamper med høy intensitet. Han modnes hele tiden og han blir bedre hele tiden, men nå er det på tide at han får hentet seg inn, sånn at han er klar for resten av oktober og resten av sesongen, sier Solskjær.

Varsler reaksjon

Av andre United-spillere i Englands tropp til de kommende kvalikkampene er også Luke Shaw og Jesse Lingard.

En som imidlertid ikke fikk plass er Aaron Wan-Bissaka. 23-åringen var heller ikke involvert i Manchester Uniteds Champions League-triumf mot Villarreal. Den taklings-glade høyrebacken pådro seg to kampers karantene etter det røde korte han pådro seg mot Young Boys i turneringens åpningskamp. Nå varsler Solskjær reaksjon.

– Veldig overrasket og veldig skuffet. Vi skal selvfølgelig anke. Det er nesten som om han får tre kampers suspensjon, fordi det skjedde tidlig i kampen. Ser man på andre taklinger fra den andre siden av byen, er de trolig enda farligere og det er et gult kort, sier Solskjær, og sikter trolig til Kevin De Bruynes stempling av Idrissa Gana i Manchester Citys møte med Paris Saint-Germain i midtuka.

Kristiansunderen innrømmer at han gladelig tar en ny VAR-diskusjon, og drar også fram situasjonen der Aston Villa scoret mot Manchester United forrige lørdag.

– Selvfølgelig føler man at det er inkonsekvent, men sånn er fotballen. Burde man kvitte seg med VAR? Fordi det kommer uansett til å bli diskutert regler og avgjørelser. Det at (Ollie) Watkins forstyrret spillet også, det er en annen ting. Man kan sette en spiller inn foran keeperen nå, og selv om han dytter keeperen så er det ikke offside. Forklaringene gir oss ikke alltid en åpenbar følelse av at vi forstår, avslutter 48-åringen.