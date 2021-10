Kommunen vil ha ny vei – Line må betale nesten en million

Oslo kommune har bestemt at veien utenfor huset til Line Mørk Heitmann må bygges ut. Regningen på nesten ni millioner er det Heitmann og resten av naboene som må ta.

I en rolig sidegate på Nordstrand i Oslo bor Line Mørk Heitmann i en blå villa som familien har eid siden 60-tallet.

– Jeg føler meg utrolig heldig som får bo her. Jeg er femti prosent ufør og hadde aldri klart å kjøpe noe som dette på egenhånd, sier Heitmann.

Men 30. august fikk hun et brev som snur alt på hodet.

Kommunen har bestemt at veien utenfor huset må bygges ut. Utbyggeren som skal lage veien kan sende regningen på nesten ni millioner kroner videre til de 12 husene som ligger i nærheten.

– Min første tanke var at dette kan ikke være sant. Så sank hjertet ned i magen, sier Heitmann.

PROBLEMVEIEN: Det er denne veistrekningen som vil koste naboene flere millioner. Foto: Marte Christensen / TV 2

Kan miste huset

Utbyggerens anslag er at Heitmann og familien må ut med 944 000 kroner for den nye veien.

– Det er en sum det er helt urealistisk å forholde seg til. Jeg har ingen sjanse til å betale, så jeg vet ikke hva jeg skal gjøre, sier Heitmann til TV 2.

Nå frykter hun at de blir nødt til å selge huset for å få råd til å betale for den nye veien utenfor.

– Som halvt uføretrygdet sliter jeg med å få lån i en bank. Så jeg tror ikke jeg kan låne penger for å betale regningen. Jeg har kanskje mulighet til å få et privat lån. Ellers må det bli å selge og flytte, sier Heitmann.

Det er størrelsen på tomta som bestemmer hvor mye hver av naboene må betale. Nordstrands Blad har tidligere skrevet om Heitmanns nabo Aud Hellstrøm som også har fått en regning på rundt en million kroner. De resterende boligene skal betale mellom 270 000 og 960 000.

VIL IKKE FLYTTE: Heitmann ønsker ikke å flytte fra den verneverdige villaen som har vært i familien i flere tiår. Foto: Marte Christensen / TV 2

Skal bli dobbelt så bred

Den smale veien utenfor Heitmanns hus er bare rundt 4,5 meter bred, og oppfyller derfor ikke kravene til en offentlig vei i Norge.

I mange tiår har beboerne fått unntak fra å fikse veien, men nå som det skal bygges ni nye boenheter i enden av gata har Oslo kommune bestemt at veien på opparbeides.

Veien skal bli nesten dobbelt så bred, få to kjørefelt, fortau, grøftekant og det skal legges strømkabler under bakken.

– Jeg ser behovet for å gjøre veien mer trafikksikker, men jeg tror man kunne gjort det på en annen måte enn et stort byggeprosjekt til ni millioner. Hvis det ble parkering forbudt eller enveiskjøring ville nok det hjulpet masse, sier Heitmann.

FORTAU: Kommunen mener et fortau vil gjøre veien Munkelia på Nordstrand tryggere. Deler av veien har allerede fortau. Foto: Marte Christensen / TV 2

Hadde aldri sett dokumentet

Det er utbyggeren av de nye boenhetene som har fått ansvaret for å fikse veien.

Men på grunn av en lov etablert i 1924 har utbyggerfirmaet mulighet til å sende regningen videre til de naboene som er refusjonspliktige.

Verken Heitmann eller de andre naboene hadde hørt noe om denne refusjonsplikten før de ble kontaktet av utbyggeren i slutten av august.

– Jeg hadde aldri hørt om dette før, sier Heitmann.

GAMMEL KONTRAKT: Det er denne erklæringen fra 1934 som gjør Heitmann pliktig til å betale for utbygging av veien. Foto: Marte Christensen / TV 2

Det viser seg at husets tidligere eier har signert en erklæring i 1934 som sier at huseier er pliktig til å betale for utbygging av veien.

– Jeg har problemer med å forstå at loven legger til rette for dette. Dette er en gammel lov, og det har skjedd veldig mye siden den tid. Jeg kan ikke forstå at dette fortsatt praktiseres og at uskyldige naboer kan få en sånn regning, sier Heitmann.

– Helt håpløst

Også utbyggerselskapet Nord West Eiendom fortviler over kommunens krav. De har ansvaret for å bygge veien og kreve inn pengene fra naboene.

– Det er helt håpløst at vi som privat aktør har ansvaret for hele denne prosessen og må kreve inn pengene fra naboene. Det gjør at dette tar enormt mye tid og ressurser, sier Espen Musæus.

KRITISK: Espen Musæus i Nord West Eiendom A/S mener kommunen praktiserer de eldgamle bestemmelsene feil når grunneiere må betale for veiutbedringer. Foto: Aage Aune / TV 2

Han reagerer også på at kommunen krever at veien skal være åtte meter bred. Det betyr at veien må gå utenfor det arealet som er satt av til offentlig vei, og inn på naboenes tomter.

– Her er egentlig vi og naboene helt enige, sier Musæus.

Nord West Eiendom eier tre tomter i Nordstrandsområdet hvor de har fått krav om å opparbeide veien. Det er derimot ingen sammenheng mellom hvor det skal bygges vei. Det kan resultere i at noen korte veistrekk mellom de nye veiene forblir smale og uten fortau.

– Det blir litt som et lappeteppe. Når man velger å gjøre det på denne måten blir det også mye dyrere, sier Musæus.

Skal gå gjennom lovverket

Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H) sier at de vil se nærmere på dette lovverket.

URIMELIG: Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup sier de vil se på om regelverket bør endres. Foto: Ida Cecilie Madsen

– Dette er et gammelt lovverk som går tilbake til 1924, så det kan være god grunn til å se på dette med friske øyne, sier statsråden.

Han mener det er urimelig at noen huseiere får en regning på opp mot en million kroner.

– Hvorfor har man ikke gjort noe med dette lovverket tidligere?

– Denne ordningen har egentlig fungert ganske bra hittil, men så ser vi nå at det har fått urimelige utslag noen steder. Da må vi se på om det er behov for å gjøre endringer i regelverket, sier Astrup.

Mister nattesøvnen

Det er likevel ikke sikkert at en lovendring vil komme i tide for Heitmann og de andre naboene på Nordstrand.

De har engasjert flere advokater og prøver nå å bevise at kommunens vedtak ikke er gyldig.

– Jeg har et lite håp, sier Heitmann.

Hun synes likevel det er vanskelig å la være å tenke på den potensielle millionregningen.

– Det surrer i hodet hele tiden. Det går utover alt, hele hverdagen min, hver dag, og mest om natta. Jeg får ikke sove, sier Heitmann.