Stanser alle kamper etter overgrepsanklager: – La hodene rulle

Fredag kunngjør National Women's Soccer League (NWSL) at alle helgens kamper er innstilt. Det skjer etter at spillerforbundet krever en slutt på det de omtaler som «systematiske overgrepene som rammer NWSL», skriver Washington Post.

Spillerforbundet er svært kritisk til ligaens manglende evne til å beskytte spillerne, etter en rekke anklager om seksuelle, verbale og emosjonelle overgrep fra trenere den siste tiden.

The Athletic kunne tidligere denne uken avsløre at North Carolina Courage-trener Paul Riley har tvunget to spillere til å gjennomføre seksuelle handlinger. Riley nekter for anklagene, men har nå fått sparken i Courage. Samtidig skriver Washington Post at en tidligere trener for Washington Spirit i lengre tid mishandlet spillere både verbalt og emosjonelt.

North Carolina Courage ble seriemestre i 2019. Foto: Karl B Deblaker/AP Photo

Voldsomme reaksjoner

Courage- og Spirit-sakene er første gang fotballspillere i NSWL står frem med anklager om overgrep. Historiene får flere stjerner, deriblant Alex Morgan og Megan Rapinoe, til å reagere kraftig.

– Menn som beskytter menn som mishandler kvinner. Brenn det ned. La hodene rulle, skriver Rapinoe på Twitter.

Men, protecting men, who are abusing women. I’ll say it again, men, protecting men, who are ABUSING WOMEN. Burn it all down. Let all their heads roll. https://t.co/iHg3JlVVe0 — Megan Rapinoe (@mPinoe) September 30, 2021

USAs landslagskaptein, Becky Sauerbrunn, er heller ikke nådig.

– NWSL, nå må dere faen meg skjerpe dere, skriver Sauerbrunn i en uttalelse.

Rapinoe og Sauerbrunn er to av flere profilerte spillere som reagerer. Foto: Francisco Seco/AP Photo

– At vi står i denne situasjonen er fullstendig uakseptabelt. Ligaen og hver eneste klubb må klare bedre, krever landslagskapteinen.

The Athletic rapporterer også at ligaen, inkludert styreleder Lisa Baird, lenge visste om Rileys oppførsel uten å gjøre noe med det. Allerede i april hadde en av spillerne kommet med et varsel mot treneren, uten at det fikk konsekvenser. Torsdag fikk Riley sparken.

Krever konsekvenser

Styreleder Baird sier hun er «sjokkert» over avsløringene og varsler en grundig etterforskning. Hun ønsker ikke å kommentere påstandene om at hun allerede var klar over anklagene mot Riley, og vil heller ikke la seg intervjue om saken.

Nå krever spillerforeningen at ligaen suspenderer alle ledere som hadde kjennskap til anklagene uten å melde fra om dem.

– NSWL har sviktet oss. Vi tar tilbake makten, sier spillerne i en uttalelse.

Paul Riley er den hittil tredje treneren som for sparken grunnet upassende oppførsel. Foto: Karl B Deblaker/AP Photo

Anklagene fremhever flere problemer i NSWL. Ved starten av 2021-sesongen var det kun én kvinnelig trener i ligaen, og ligaen har så mye kontroll over spillernes rettigheter at flere mener det er vanskelig å stå frem dersom man skulle oppleve noe ubehagelig. Til tross for at NSWL promoterer seg som verdens beste kvinneliga, tjener flesteparten av spillerne mindre enn 30.000 dollar i året, under 260.000 kroner.

Flere avskjedigelser

Riley er den tredje treneren som får sparken på grunn av upassende oppførsel på kort tid. Fra før har Richard Burke, som ledet Washington Spirits, fått sparken etter anklager om verbalt misbruk. I september fikk Racing Louisville-trener Christer Holly også fyken, mens tidligere PSG-trener Farid Benstiti plutselig trakk seg fra stillingen i OL Reign i juli. Dette skal ha skyldes en hendelse på treningsfeltet, og flere spillere hevdet Benstiti tidligere har skjelt ut spillere på grunn av vekten deres.

Lisa Baird er i hardt vært etter avsløringene. Foto: Lee Jin-Man/AP photo

Styreleder Baird sier hun nå står sammen med spillerne, men siste ord i saken er neppe sagt.

– Jeg tar fullstendig ansvar for min rolle i saken. Jeg er veldig lei meg for smerten mange føler på, sier Baird ifølge Associated Press.