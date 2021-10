Mesterverk fra Carlsen: – Dette kommer til å bli et veldig berømt parti

Lørdag kl. 17.00: Se dag sju av Champions Chess Tour-finalen på TV 2 Sport 2 eller TV 2 Play.

Anish Giri-Magnus Carlsen 1-2

Kampen mellom Giri og Carlsen måtte avgjøres i lynsjakk-omspill. Carlsen spilte det første av to partier med svarte brikker.

Ekspertene konstaterte raskt at rivalene spilte et kaotisk parti, der Carlsen ga bort dronningen sin før ti trekk var spilt.

Prosentene vippet på et tidspunkt frem og tilbake nesten etter hvert trekk. Så skaffet verdensmesteren fra Lommedalen seg overtaket.

– Dette kommer til å bli et veldig berømt parti – hvis Magnus klarer å fullføre, kommenterte TV 2s ekspert Jon Ludvig Hammer.

Se noen av trekkene som forbløffet Hammer i vinduet øverst.

Giri ga opp partiet etter 53 trekk, idet Carlsen gikk inn med en bonde og skaffet en ny dronning. Sannsynligvis var han på vei til å stå igjen med to hester, ett tårn, én bonde og én løper mot bare én dronning.

– Magnus har den største samlingen av brikker mot en dronning jeg noensinne har sett. Fullstendig utklassing. Et mesterverk av Magnus, sa Hammer.

Slik svarer Carlsen

Carlsen hadde også et gedigent overtak i andre parti. Det endte med remis, men det hadde ingenting å si for 30-åringen etter å ha vunnet det første partiet.

Der ga han bort dronningen tidlig. Carlsen vil ikke ta så hardt i at han kaller planen genial.

– Det blir det veldig resultatbasert å kalle det, sier han til TV 2.

– Jeg regner med at på computeranalysen, så var det ikke så bra, fortsetter han med et smil.

En annen god nyhet for Carlsen, er at Wesley So tapte mot Teymur Radjabov i hurtigsjakk. Carlsen har nå sju poeng å gå på til amerikaneren på andreplass, og har gode muligheter til å avgjøre touren på lørdag.

Se den mulige avgjørelsen på TV 2 Sport 2 eller TV 2 Play kl. 17.00.

– Ufattelig vanskelig å slå

Etter en noe rufsete åpning i første hurtigsjakkparti skaffet Carlsen seg remis med svarte brikker.

Situasjonen var lik i fredagens første hvitt-parti for 30-åringen.

– Giri kan være litt uambisiøs, selv om han har fått opp en god stilling, for han har enorm respekt for Magnus. Samtidig har han illustrert at han er ufattelig vanskelig å slå. Og Magnus har ikke vært i nærheten hittil, kommenterte TV 2s ekspert Jon Ludvig Hammer.

I de to påfølgende partiene kom han seg litt nærmere, men ikke nok til å dra seieren i land før omspillet.

