– En sport drevet av mannfolk. Og damene har vært holdt litt på siden

Et av de mest prestisjefylte sykkelrittene har kallenavnet Dronningen av klassikerne. Men siden starten, i 1896, er det kun menn som har syklet.

Søndag venter den 118. utgaven av Paris-Roubaix, men allerede lørdag er det klart for et historiske øyeblikk: Da slippes kvinnene ut på den beryktede brosteinen.

– Det blir stort. Endelig får vi være med. Og det blir en opplevelse uten like. Nå er vi spent hele gjengen, sier Tone H. Lima, sportsdirektør for Team Coop-Hitec product.

– Verre enn jeg trodde

TV 2 møter laget på et lite pensjonat utenfor den belgiske byen Ninove dagen før dagen. Her har de vært i flere dager for å forberede seg til det som venter: 29 km med brostein - fordelt på 17 partier.

– Dette var mye verre enn vi trodde. Jeg trodde det skulle være som Flandern Rundt, bare at det var flatt. Men de verste brosteinspartiene på Flandern er likt med de beste her, sier Lima.

– Det ser ikke ut som de har lagt brosteinen på plass, men kastet den ut og ikke gjort noe med det på hundre år, legger hun til.

Hun vil ikke kritisere noen for at det har tatt tid før kvinnene har fått plass i Paris-Roubaix, men klarer ikke helt å dy seg på spørsmål om hva man har vært redd for:

– Det er en sport drevet av mannfolk. Og så har damene vært litt på siden. Men vi skal ikke henge oss opp i dette nå. I stedet skal vi glede oss over at vi endelig er med. Dette er en sport i endring og vi ser nå at det åpnes opp mer og mer for kvinnene, sier hun.

Lima tror den viktigste årsaken til dette er økonomi.

– Det er nok pengene der har handlet om og ikke at de har vært redd for at vi ikke skal klare det. Alt handler om økonomi og at man ikke har sett gevinsten i dette, mener sportsdirektøren.

Ikke urettferdig

Pernille Feldmann, som er en av tre norske ryttere på Coop-laget som skal sykle Paris-Roubaix, synes ikke det har vært urettferdig at dette kun har vært arrangert for herrer.

– Jeg synes egentlig ikke det. Damesykling var ikke så stort for ti år siden. Det har tatt tid å få dette større og få media mer interessert. Dit har vi kommet nå. Og det var på tide, sier hun og får støtte av sine lagvenninner Amalie Lutro og Nora Tveit.

– Vi skal være glad for at vi har kommet hit nå. Kvinnesykling går i riktig retning, så det er ikke vits i å dvele ved fortiden. Nå skal vi nyte opplevelsen på lørdag og glede oss over at dette kommer til å fortsette i årene fremover, sier Tveit.

Det norske laget legger ikke skjul på hva dette betyr.

Rytter Pernille Feldmann og sportsdirektør Tone H. Lima. Foto: Rudi Jakobsen, TV 2

– Disse jentene trener og legger like mye i dette som guttene. Det er sykt bra at de får være med og kjøre mot de beste lagene. For oss som er avhengig av å få sponsorer for å drive videre, er det helt avgjørende å være på de største arenaene. Hvis ikke vi kjører de største rittene, så er det heller ingen som ser på oss. Da blir det også vanskeligere å hente inn sponsorer, forteller Lima.

Gjørmekaos i vente

132 ryttere stiller på startstreken lørdag. Selv om de sykler halve distansen til herrene og har 17 - og ikke 30 - brosteinspartier - så kommer det til å bli en brutal opplevelse. Det meldes om regn i nord-Frankrike, noe som man ikke har opplevd under Paris-Roubaix siden 2002. Det kommer med andre ord til å bli en gjørmefest med velt og stor dramatikk.

– Jeg er sykt spent. Og har store forventninger. Til nå har jeg bare sett det på TV, men vi har forberedt oss godt og kjørt gjennom brosteinspartiene på trening. Det rister noe voldsomt, men like viktig som brosteinen blir posisjonskampen inn mot disse partiene, sier Amalie Lutro.

Tone H. Lima har hentet inn eksperthjelp for å stå best mulig rustet før lørdagen. Magnus Bäcksted, som vant Paris-Roubaix i 2004, har blitt benyttet som mentor.

– Han ga oss gode råd, både i forhold til hvordan vi skal løse oppgavene underveis i rittet, men også i forhold til utstyr og slike ting. Man må alltid spørre de beste, sier Coop-Hitec-sjefen.

Svensken har to døtre som er blant sportens aller største talenter. Zoe Bäckstedt vant junior-VM for ei uke siden, mens Elynor sykler Tour of Britain for Trek-Segafredo til uka.

– Rådene fra ham har gjort meg tryggere. Det er godt å være forberedt. Da vi hadde Teams-møte med ham hadde jeg aldri vært her nede selv og jeg trodde han overdrev. Men det viste seg at han ikke gjorde, forteller Lima.

Coop-Hitec stiller til start med seks ryttere, der de tre norske skal hjelpe lagets tyske kaptein - og ferske verdensmester på mix lagtempo - Mieke Kröger.

– Jeg er litt nervøs. Jeg sov derfor dårlig i natt. Jeg hadde vel ikke mareritt, men det var mer at jeg drømte om Paris-Roubaix, sier Feldmann.