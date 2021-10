Funn fra etterforskningen kan felle flere i London-politiet

I mars ble den 33 år gamle Sarah Everard bortført og drept da hun var på vei hjem fra en venninne. Saken fikk bred nyhetsdekning i Storbritannia, og nyheten om politimannen Wayne Couzens sto bak sendte sjokkbølger gjennom landet.

To måneder tidligere hadde han patruljert gatene på såkalte korona-vakter, hvor han håndhevet smittevernreglene. Da han så Everard gå hjem, utnyttet han denne kunnskapen til å anklage henne for brudd på koronarestriksjonene, og la den 33 år gamle kvinnen i håndjern.

DREPT: Sarah Everard ble drept av politimannen Wayne Couzens. Foto: Metropolitian Police

Torsdag ble Couzens dømt til fengsel på livstid, og dommeren kalte handlingene hans for «groteske».

Den tidligere politimannen skal ha vært i en WhatsApp-gruppe med fem andre politifolk som nå blir etterforsket for grov mishandling, ifølge BBC.

Under etterforskning

London-politiet står nå overfor en problemstilling om de gikk glipp av en sjanse til å stoppe Couzens før det var for sent. The Guardian skriver at politiet aksepterer at de kan ha hatt nok ledetråder til å identifisere ham som en trussel mot kvinner, før han drepte Everard.

Fem tjenestemenn og en tidligere offiser undersøkes for å ha utvekslet meldinger i WhatsApp-gruppen mellom mars og oktober i 2019.

Tre av dem, inkludert den tidligere offiseren, er under etterforskning for å ha utvekslet meldinger av uanstendig karakter. Meldingene skal ha vært kvinnefiendtlige, rasistiske og homofobiske, sier kilder til The Guardian.

Den drapsdømte politimannen er ikke en av dem, men han var involvert i å dele meldinger.

PROTEST: London-politiet har fått kraftig kritikk etter drapet. Foto: Tolga Akmen

«Ødeleggende» for politiet

Drapet på Sarah Everard skapte voldsomt engasjement i Storbritannia, og førte til krav om økte rettigheter og beskyttelse av kvinner, så vel som store demonstrasjoner mot politiet.

Onsdag møtte demonstranter opp utenfor rettslokalene for å vise sin misnøye mot politiet. De fordømmer drapet selv, og politiminister, Kit Malthouse, har uttalt at politioffiserer over hele landet anerkjenner de ødeleggende konsekvensene av hendelsen.

– Det er en jobb å gjøre for å gjenoppbygge tilliten fra politiet, spesielt i London må jeg si, sier han til BBC.

Disse rådene får engelskmenn fra politiet

Sekretær i innenriksdepartementet, Priti Patel, har sagt at håndteringen reiste alvorlige spørsmål. Samtidig ha Scotland Yard, som er hovedkvarteret til London-politiet, innrømmet at saken er en del av et mye større og bekymringsfullt bilde.

TILLIT: Politikommissæren møtte pressen etter at Couzens fikk dommen sin. Foto: David Parry

Politikommissær i London, Dame Cressida Dick, får kraftige oppfordringer om å trekke seg på grunn av hvordan politiet har håndtert saken.

Da Couzens fikk dommen sin snakket Dick om at hun ville sørge for å gi noen leksjoner.

– Et verdifullt tillitsbånd er skadet, sa Dick ifølge BBC.

Som en del av å gjenoppbygge tilliten, og for lette på frykten i den britiske hovedstaden, vil London-politiet bygge opp trygghetspatruljene. Samtidig vil 650 nye politifolk vil patruljere de travleste offentlige stedene i byen.

I tillegg anbefaler London-politiet at engelskmenn spør søkende spørsmål om de blir stoppet av en enslig politimann: «Hvor er kollegaene din?» og «Hvorfor er du her?».

For å få bekreftet svarene, må engelskmennene spørre om de kan få snakke med en operatør over politibåndet.