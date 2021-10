Monica Nyhus raser etter nye beskyldninger om følgerjuks

GOD KVELD NORGE (TV 2): Tidligere realitydeltaker Morten Dalhaug (28) mener influenserparet Monica og Chris Nyhus har kjøpt følgere for å øke trafikk og inntekt. – Ikke et snev av sannhet, forteller paret.

Den siste tiden har både Monica og Chris Nyhus gått ut på Instagram for å forsvare påstandene fra influenser og tidligere «Love Island»-vinner Morten Dalhaug.

Dalhaug mener paret, som blant annet er kjent fra serien «Bloggerne», har aktiv gått inn for å kjøpe følgere.

Den tidligere «Love Island»-deltakeren baserer blant annet påstanden på statistikk fra nettsiden «Inspire me». Det er et verktøy som gir innsyn i følgere og trafikk.

– Vi har blitt hengt ut for å være svindlere og lure annonsører, forteller Monica Nyhus, som forteller at de blant annet blir stilt til veggs grunnet en del utenlandske følgere.

Ønsker en åpen debatt

Dette er ikke første gang Dalhaug har engasjert seg i temaet om juks i sosiale medier. I fjor postet han en video på Youtube med tittelen «Avslører falske influencere». Det endte med trussel om søksmål fra Nyhus-paret.

Morten Dalhaug og kjæresten Andrea Sveinsdottir vant første sesong av Love Island. Foto: Vidar Ruud

– Jeg stusser på at det blir fremstilt nå som at Nyhus har ønsket å få til en dialog når dialogen fra deres side så langt har foregått via advokat. Jeg ble også blokkert av begge to på Instagram uten å ha fått snakket med dem, forteller han og understreker at han aldri mente å havne i en personlig feide med Monica og Chris Nyhus.

– Først og fremst var planen bare å lufte det for folk, jeg føler ikke det snakkes nok om i Norge, det at det kan jukses med både følgere, likes, kommentarer og alt annet på Instagram, forteller han og legger til:

– At det ble en Nyhus-greie er først og fremst måten de har reagert på videoen min. Jeg sendte de en melding, en til hver, tre døgn i forveien, før jeg postet videoen min og ventet på mulig tilsvar.

– Dette er hetsing

Monica Nyhus føler fra sin side at dette nå har blitt et personangrep.

– Jeg har sagt at nå må vi prate sammen, for dette er ikke greit, dette er hetsing. Dette er så stygt, forteller hun og fortsetter:

– Når du henger ut folk uten et snev av sannhet, så skal du søren meg stilles til ansvar og legge frem bevisene du mener du har. Også skal du prate med vedkommende det gjelder, forteller hun og referer blant annet til statistikken på «Inspire Me».

NEKTER FOR JUKS: Monica Nyhus mener hun har bevis for at hun aldri har kjøpt følgere. Foto: Skjermdump/Instagram

– Han later som at denne statistikken er eksklusiv og noe han har funnet. Når du jobber med influencer-marketing så er du målt på salgstall, engasjement og rekkevidde. Så det var kjedelig å måtte gå ut å bevise, forteller hun.

I tillegg mener Nyhus at grunnlaget for deres følgerskare ligger i at de var tidlig på Instagram-trenden og med bruken av hashtags.

– Et bilde kunne plutselig bli delt av en konto med flere millioner følgere. Da er det klart at du får nye følgere, det sier seg selv.

Ønsker å sette en strek

Nå mener Dalhaug at paret enkelt kunne gått ut å forklare seg uten å true med advokat.

– En normal respons hadde vært der og ikke hysje det ned og true folk som stiller spørsmål til stillhet. Det har gjort meg provosert, jeg skal innrømme det. Og det har kanskje gjort debatten styggere enn den nødvendigvis hadde trengt å være. Det kan jeg jo beklage.

Han forteller også at responsen rundt temaet har vært enorm.

– Alt i alt, så er jeg glad for at folk har blitt mer opplyst. De ser mer kritisk på influensere og tar ikke alt for god fisk. Det er fint å få luftet begge sider av saken, så tenker jeg at folk kan gjøre opp sin egen mening basert på det.

Avslutningsvis mener Nyhus at dette kunne blitt gjort på en annen måte fra Dalhaugs side, men at de nå ønsker å sette en strek over det hele.

– La oss møtes på en café, la oss prate sammen og kanskje skape en debatt som kunne vært nyttig for bransjen vår.