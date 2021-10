Her blir alle koronapass ugyldige søndag

Israel har blitt fremhevet som en suksesshistorie i koronavaksinering, men nå skjerper myndighetene i landet kravene for å få flere til å ta dose tre.

En superavtale med Pfizer gjorde at Israel allerede i begynnelsen av året hadde fullvaksinert store deler av befolkningen.

De var også det første landet i verden som begynte å tilby dose nummer tre.

Fra 1. august har alle over 60 år fått tilbud om en tredje dose. Men per nå er det 1,6 millioner israelere som fortsatt ikke har tatt tredje dose.

For å sørge for at enda større del av befolkningen tar dose tre, har israelske myndigheter skjerpet kravene for å få koronapass - eller Green Card som de kaller det.

Fra og med søndag blir alle koronapass i Israel ugyldige, melder flere israelske medier blant annet Haaretz.

Nektes adgang

I Israel må man vise koronasertifikat for å blant annet kunne gå på restaurant, kafe, barer, kultur- og sportsarrangement, festivaler, museer og helsestudio.

For å få nytt koronapass, som man må ha får å gå på restaurant, kreves nå en tredje dose. Foto: Reuters

For å få nytt koronapass må man enten ta en tredje vaksinedose, eller det må ha gått mindre enn seks måneder siden man fikk dose to.

Koronapass kreves for alle barn fra tre år og oppover. Barn under 12 år får koronapass i syv dager om de tester negativt på en PCR-test.

Økende smitte

Årsaken til at Israelske myndigheter nå går til dette skrittet er at de allerede i sommer ble bekymret da svært mange vaksinerte personer ble smittet av covid-19.

Det viste seg at Pfizer-vaksinen, som de fleste i Israel har fått, hadde dårligere effekt mot å forhindre infeksjon fra deltaviruset enn først antatt.

Fra i sommer testet stadig flere israelere positivt for covid-19, selv om de var vaksinert. Foto: AP

Da vaksinene ble mindre effektiv opplevde landet en ny smittebølge med økning av alvorlig syke pasienter på sykehus og økning i antall dødsfall.

For å stagnere den fjerde bølgen besluttet Israels helsedepartement at hele befolkningen skulle tilbys en tredje vaksinedose.

I og med at 1.6 millioner israelere ennå ikke har tatt tredje dose, innfører altså myndighetene fra søndag av de nye kravene om en tredje dose for å få koronasertifikat.

Norge er avventende

Folkehelseinstituttet er i gang med å vurdere om det skal tilbys en tredje dose her til lands.

Blant spørsmålene de ser på, er om dette er aktuelt for befolkningen generelt eller kun utsatte grupper.

Legeforeningen ber FHI og Helsedirektoratet avklare om også helsepersonell skal stå på den prioriterte listen.

President i legeforeningen, Anne-Karin Rime, ber Helsedirektoratet om å prioritere helsepersonell. Foto: Magnus Nøkland / TV 2

– Vi har blant annet vært tydelige på, og fått gjennomslag for, at helsepersonell må prioriteres for vaksine. Tidlig i utbruddet krevde vi bedre informasjon fra helsemyndighetene og bedre tilgang på nødvendig smittevernutstyr, sier president Anne-Karin Rime.

Faren for å smitte pasienter og sikre at helsepersonell ivaretas er sentrale poenger i vurderingen, mener hun.

– Høres dramatisk ut

En ny svensk studie viser også at antistoffene mot koronaviruset går kraftig ned over tid.

Studien har fulgt personer som har tatt Pfizer-vaksinen. Resultatene viser at antistoffene tre måneder etter dose to er halvert, og bare 15 prosent er igjen etter syv måneder.

Overlege i FHI, Sara Sofie Viksmoen Watle, syns resultatene høres veldig dramatisk ut, men påpeker at antistoffer bare er en del av beskyttelsen.

– Det er mange andre deler av immunforsvaret som er viktig i beskyttelsen. At antistoffer faller over tid vet vi fra alle vaksiner, og slik skal det være. Denne studien sier noe om at antistoffene synker, men ikke noe om beskyttelse, sier Viksmoen Watle.