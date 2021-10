Berge-bråket: – Han får kun være landslagstrener

Det er klart etter at styret i Norges Håndballforbund møttes på Scandic Fornebu for å diskutere Berges dobbeltrolle.

– Konklusjonen er at vi er glad for Kolstad sitt initiativ for norsk topphåndball, men videre er vi veldig klare på at vi ønsker oss en heltidsansatt landslagstrener som bare har ansvaret for landslagsaktiviteten, sier håndballpresident Kåre Geir Lio til TV 2.

– Hva vil det si for Berge?

– Det betyr at han må forholde seg til den kontrakten han har nå. Berge har kontrakt ut 2025, og hvis han vil ut av den, så er det betingelser knyttet til det, sier han.

Håndballpresidenten bekrefter at Berges dobbeltrolle måtte korrigeres overfor håndballforbundet.

– Han har utøvd ting som trengs å korrigeres. Slike ting tar den daglige lederen med Berge seg i mellom, sier Lio, og fortsetter:

– Berge har vært aktiv i noen sammenhenger i prosjektet Kolstad opp mot spillerne. Det har vi fått meldinger fra klubbene om, og de har sagt sin mening og gjort det på en ryddig måte, sier håndballpresidenten.

MØTTE PRESSEN: Håndballpresident Kåre Lio. Foto: Kristin Grønning

Berge selv sier i en pressemelding at han tar vedtaket til etterretning og beklager sin dobbeltrolle.

- Jeg har respekt for Forbundsstyrets konklusjon og tar denne til etterretning. Jeg har samtidig forståelse for at det har blitt uklarhet rundt min rolle i enkelte sammenhenger i denne prosessen, sier Berge.

– Dette beklager jeg og det burde ikke skjedd. Mitt engasjement i denne prosessen er også drevet av de planer Kolstad har for fremtiden, noe jeg mener vil styrke både REMA 1000-ligaen og landslaget og dermed også oppmerksomheten til norsk håndball. Jeg kan imidlertid love at jeg har vært, og vil være, 100 prosent fokusert på rollen som landslagssjef så lenge jeg er under kontrakt med Norges Håndballforbund, sier Christian Berge.

– Kunne tenkt seg et annet vedtak

Generalsekretær Erik Langerud i håndballforbundet er fornøyd med vedtaket om at Berge kun får være landslagstrener.

– Dette synes jeg har vært en god prosess. Vi har brukt tid på å diskutere påstander og utfordringer basert på en ryddig og åpen dialog med de involverte, sier Langerud til TV 2.

Han bekrefter imidlertid at Berge kunne tenkt seg å trene både landslaget og Kolstad fremover.

– Det er ingen tvil om at han ville ha en løsning der han kunne trent både klubblag og landslag, men han er inneforstått med at det ikke er mulig, og tar det til etterretning. Men han skulle nok ønsket at vedtaket var annerledes, konstaterer Langerud.

– Beklager

Generalsekretæren opplyser at det har vært vanskelig å forholde seg til alle påstandene og ryktene som har dukket opp i behandlingen av saken.

– Berge har vært litt mer aktiv enn vi skulle ønsket når det gjelder diskusjoner med spillere. Utfordringen i denne prosessen har vært at det har versert mange påstander som har gjort dialogen mer krevende. Det å ettergå alle påstander og omfanget av rykter i denne saken har tatt tid. Men påstandene var langt høyere enn realitetene, forteller han.

– Men Christian er helt enig i at han har beveget seg utenfor det han burde gjort som er innenfor rammeverket, og har ingen problemer med å se det. Det beklager han, poengterer Langerud.

Langerud bekrefter samtidig at håndballforbundet har fått en formell henvendelse fra Kolstad om å gå i dialog med Berge. Men håndballforbundet ønsker å beholde Berge som landslagssjef ut 2025-sesongen.

– Vi er tydelige på at vi ønsker å beholde Berge som landslagssjef ut kontraktstiden, og kanskje lenger enn det. Det forholder vi oss til, og vi oppfatter at det er det også Berge ønsker, sier han, og slår fast:

– Christian har store mål om å stå på toppen med håndballgutta i et mesterskap, og den drømmen har både vi og Berge.

Christian Berge har foreløpig ikke besvart TV 2s henvendelser om saken.

Satser stort

Kolstads storsatsing inkluderte å ansette Christian Berge som trener og signere flere landslagsspillere til Trondheim. Bundesliga-spillerne Magnus Abelvik Rød og Magnus Gullerud er noen av profilene som skal være kontaktet. Klubben har også en drøm om å få hjem Sander Sagosen fra Kiel.

Flere andre toppklubber påstår at landslagssjef Berge jobber med å rekruttere spillere til Kolstad. Klubbene mener Berge har en uakseptabel dobbeltrolle.

Fredag ettermiddag møttes styret i Norges Håndballforbund på Scandic Fornebu for å diskutere Berges dobbeltrolle.

Berge har kontrakt som landslagssjef til etter mesterskapet i 2025.