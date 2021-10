Politiet rykker ut – fikk melding om at hotellansatte ble slått til av gjest

Politiet rykket ut til et hotell i Sogndal, etter å ha fått melding om at en hotellgjest hadde slått til flere ansatte ved hotellet.

Klokken 18.13 skrev politiet at de rykket ut til et hotell i Sogndal, etter å ha fått melding om at en utagerende gjest hadde slått til flere ansatte ved hotellet.

Ifølge meldingen hadde gjesten drukket alkohol.

Klokken 18.33 skrev politiet at de hadde nådd frem til stedet, og at den angivelig utagerende personen var borte. En drøy halvtime senere skriver de at de fremdeles ikke har funnet gjesten, til tross for at de leter etter ham.



Videre skriver de at gjesten visstnok ikke har slått de ansatte til hotellet, men sparket etter dem, uten å treffe noen.

Politiet fikk først melding om hendelsen 18.04.