Etter en knekk i starten av korona-pandemien, har bilsalget i Norge tatt seg pent opp det siste året. Og nå er det virkelig full fart i markedet.

Ferske tall er akkurat ute og de viser at det aldri før har blitt registrert så mange nye biler i en septembermåned, som i 2021.

Ikke overraskende er det elbilene som leder an her. Av nesten 18.000 førstegangsregistrerte nye personbiler, var rundt åtte av ti helelektriske. Tar vi med ladbare hybrider, hadde ni av ti nye biler i september ledning.

Det er også verdt å merke seg at det langt fra er de billigste bilmodellene som dominerer nybilsalget.

Dobbelt Tesla i tet

Nykommeren Tesla Model Y står alene for voldsomme 3.564 registreringer. Tesla nøyer seg ikke med det. Deres Model 3 tar like godt andreplassen, med 2.218 biler. Dermed snakker vi en historisk god Tesla-måned.

På tredjeplass kommer Skoda Enyaq med 787 biler. Fjerdeplassen tar Toyota RAV 4 med 702 biler– den eneste blant de ti mest solgte som ikke er en helelektrisk bil.

Forrige september-rekord var for øvrig i fjor, da var tallet 15.552 førstegangsregistrerte nye personbiler.

Tesla Model Y har kommet til Norge, med et brak. Den er desidert den mest solgte bilmodellen i september.

Kan bli moms

– Nå er det fullt fokus på elbiler over alt. Nye bilmerker og modeller, og særlig elbiler, er spekket med moderne teknologi og utstyr. Dette ønsker mange seg, og det bidrar trolig til solid økning i nybilsalget. At det kanskje innføres moms på kjøp av elbiler over et visst prisnivå, gir muligens også økt salg. Det er uansett tydelig at mange er villige til å prioritere kjøp av ny bil, og da særlig elbil, sier direktør Øyvind Solberg Thorsen i Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV).

Det høye elbilsalget bør glede norske politikere, som har satt en målsetning om at alle nye person- og varebiler skal være nullutslippsbiler i 2025. September-tallene tyder på at norske bilkjøpere har forstått budskapet fra Løvebakken.

Ser vi året under ett så langt, er det registrert 128.856 nye personbiler, en økning på mer enn 35 prosent sammenlignet med samme periode i 2020. Elbilandelen har økt med 12 prosent, og utgjør nå 62,5 prosent av nye biler så langt i år. Fortsetter dagens utvikling, er det grunn til å vente en elbilandel på over 70 prosent i 2022.

Dette er de 10 mest solgte bilmodellene i september.

Rekkeviddeangst er historie

Når store båter som frakter nye biler ankommer Norge, får det tydelige utslag på registreringsstatistikken. Svært mange av de nye bilene som er registrert i september, er bestilt lenge før de leveres ut. Så den som klarer å levere ut biler i forhold til bestillinger, vil også bli veldig tydelig i registreringstallene og nybilsalget.

Prisene ser heller ikke ut til å skremme kjøperne. Bilen med flest registreringer denne måneden, Tesla Model Y, har en startpris på snaut 550.000 kroner.

Det er vanlig for mange merker og modeller at de kan kjøpes med kostbare tilleggspakker, og prisene ser ikke ut til å bremse salget. Men det er særlig tilgangen på enkelte merker og modeller som gir de store utslagene på registreringsstatistikken.

– Det blir nærmest klarere og klarere for hver måned: Så godt som «alle» nybilkjøpere vil ha elbil. Både rekkeviddeangst og annen usikkerhet er i ferd med å bli historie etter hvert som de nye elbilene som nå lanseres, har god rekkevidde og enda raskere ladehastighet, sier Solberg Thorsen.

