– Også på dette området har utviklingen vært helt enorm innen bil og bilsalg.

Det tenker jeg på når jeg entrer den helt nye bilforretningen i Karl Johans gate 33. Midt i smørøyet av Oslo sentrum. Det er her det helt nye kinesiske elbilmerket Nio holder til. I det de kaller Nio House. Det at de kaller det «House» er ikke tilfeldig. Mer om det siden.

La oss først skru tiden tilbake noen tiår. Til den gangen oransje og brunt var fargene som gjaldt, langt hår var moderne og ABBA var på vei opp og fram. Midt på 70-tallet.

Jeg var den guttungen som syklet, rundt i kordfløyelsbukser med sleng, til ulike bilbutikker og samlet blibrosjyrer og maskinskrevne prislister som var stensilert opp.

Nio holder hus i fasjonable lokaler midt i Oslo, nærmere bestemt i Norges mest berømte gate. Nemlig på Karl Johan.

Stor kontrast

En bilbutikk den gangen var en ganske enkel greie. To, tre av de nyeste modellene inne, ved siden av verkstedmottak og delelager. Resten av bilene sto utenfor, om det fantes flere. Brukbilene stod ofte i bakgården.

Det luktet olje og bensin inne. Døra inn til verkstedet bar tydelig preg av at ikke alle mekanikerne vasket seg like godt på hendene … Og man hørte at det ble jobbet bak verkstedveggen. Biler ble ruset og muttertrekkere durte. Det luktet bensin, olje og eksos. Selgeren satt gjerne i et «bøttekott» av et kontor omgitt av ringpermer, håndskrevne kontrakter og sigarettrøyk.

Kontrasten til Nio House kunne ikke vært større. Utvendig er lokalene i Karl Johans gate 33 midt i Oslo sentrum ærverdige og fasjonable.

Innvendig er atmosfæren preget av ro, moderne eleganse og harmoni. Det finnes ingen parkeringsplasser utenfor, ingen lukt av bensin og olje inne – ei heller oljeflekker noe sted. Selvfølgelig er skinnende nye biler på plass, men der stopper også likheten.

Her er det også mye mer i de romslige lokalene over to etasjer. Det finnes et bibliotek, en kundelounge der man kan slappe av, en kafé og man trenger litt påfyll av mat og drikke, en shop som selger ulike Nio-effkter, lekerom og ikke minst en peisestue.

Les også: Slik skal Nio friste norske bilkjøpere ved å tenke annerledes

Se flere bilder fra Nio House her: Les mer

Daglige aktiviteter og utstillinger

– Nio House skal være en møteplass for alle. Både Nio House og bilmerket handler primært om livsstil. Stikk innom for en kopp kaffe og jobb her i noen timer, tilbring tid i en behagelig sofa rundt peisen med gode venner, delta på daglige aktiviteter og arrangementer. Eller kjøp deg en kul veske mens barna leker i lekeområdet. Det sier Nio House Specialist Renate Eliesen.

Dette er for alle. Det sier Nio House Specialist Renate Eliesen.

– Les en god bok i biblioteket vårt, se fremtidens selvkjørende bil, hold et møte i et av våre møterom, lek deg med konfigurering av vår ES8, eller se ukens utstilling. Alt dette og mye mer får du på Nio House her i Oslo, forklarer hun videre.

Renates egen bakgrunn er bevis på at bilinteresse ikke er et krav for å kunne nyte fasilitetene på Nio House. Før hun begynte i Nio, hadde hun nemlig ingen erfaring fra bilbransjen. Til gjengjeld har hun masse erfaring fra kundeopplevelser, konseptutvikling, markedsføring og aktivisering av eiendom og byrom.

Les også: Nio starter på en av Norges dyreste adresser

For alle

Totalt har Nio House i Oslo 13 medarbeidere som sørger for å ta deg imot og for at du alltid skal føle deg velkommen, selv om du ikke skal kjøpe ny bil i dag. Selv om vil vil tro at målet, tross alt, er at du en dag skal gjøre det.



– Det skal være litt som ditt andre hjem i grunn. Prikken over i’en er gjengen som jobber her. Her vil det være høyt under taket og god stemning, avslutter Renate.

Les også: Nio er et nytt merke i Norge – her er prisen på den første bilen

Video: Her er vi ute og kjører Nio ES8